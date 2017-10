Podemos se moviliza en las redes con la consigna 'No en mi nombre' contra la "represión" del Gobierno

Dirigentes y cargos públicos de Podemos se movilizan este domingo en las redes sociales, bajo la consigna 'No en mi nombre', para mostrar su "vergüenza" ante la respuesta que está dando el Gobierno en Cataluña para impedir el referéndum independentista convocado por la Generalitat. "¿Esta es vuestra "victoria", Mariano Rajoy? #NoEnMiNombre", ha afirmado el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, en un mensaje que ha compartido en su cuenta de Twitter, acompañado por varias fotos de personas heridas por las cargas policiales que se han producido en algunos colegios catalanes donde intentaban votar.

En otro mensaje, Iglesias también ha denunciado que "la capacidad de reprimir no revela la fuerza del PP, sino su debilidad, su miedo y su incapacidad política". "O con el PP o con la democracia", ha asegurado el líder de Podemos. "Porrazos, empujones, ancianas arrastradas. Lo que está haciendo el PP a nuestra democracia me repugna. Corruptos, hipócritas, inútiles", ha escrito el líder de Podemos en otro mensaje. Al igual que él, el resto de miembros de su Ejecutiva se han volcado también en las redes sociales para denunciar la respuesta policial. "¿Balas de goma contra gente movilizándose cívicamente? No en nombre de la democracia. No en nombre de España. #NoEnMiNombre", ha sentenciado la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero.

Errejón: "Terrible silencio del PSOE"

"Buscando humillar a los catalanes, Rajoy nos avergüenza a todos los españoles demócratas. #NoEnMiNombre", ha denunciado el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Iñigo Errejón, quien también ha criticado el "silencio" del PSOE. "Terrible el silencio del PSOE. #NoenMiNombre", ha asegurado en otro mensaje. En esta línea, la coportavoz de la Ejecutiva y secretaria de Participación, Noelia Vera, ha criticado que la "única solución" del Gobierno a "una cuestión política que exige más democracia" son los "golpes y empujones". "Vergüenza de Gobierno de España que ni ve, ni habla, ni escucha", ha asegurado en otro mensaje, también usando la etiqueta o hashtag '#NoEnMiNombre'.

"La diferencia sustancial de un régimen democrático es que no todo vale. Dialogo y Más Democracia son la única salida #NoenMiNombre", ha asegurado la secretaria de Acción Institucional de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo. En esta línea, la también miembro de la Ejecutiva, Auxiliadora Honorato, ha sentenciado: "Vergüenza y más vergüenza. Qué España quieres construir @marianorajoy? #NoEnMiNombre". "Ya tiene el PP su "a por ellos" imposición, violencia, fractura social buscada y planificada#NoenMiNombre #Irresponsables #catalanreferendum", ha afirmado la senadora y dirigente Idoia Villanueva. "No creo que nadie tenga dudas después de hoy: el gobierno y el PP están expulsando a Cataluña fuera de España #NoEnMiNombre", ha asegurado el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo y líder de la corriente anticapitalista, Miguel Urbán.

Rajoy dimisión

También secundan esta campaña los 'comuns', socios de Podemos en Cataluña, aunque han ido más allá y han comenzado a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "La estrategia del miedo de Rajoy ha fracasado. Un solo pueblo movilizado pacíficamente. Hoy vamos a defender la democracia #RajoyDimisión", ha exigido el portavoz de En Comú Podem en el Congreso y líder del nuevo partido Catalunya en Comú, Xavier Domènech. Como ellos, Izquierda Unida se ha lanzado a pedir la dimisión del jefe del Ejecutivo. "Rajoy está haciendo historia. El presidente de los sobresueldos es también el de la incapacidad política. #NoEnMiNombre #RajoyDIMISION", ha rechazado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.