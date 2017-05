Podemos escribirá al PSOE para pedir una reunión sobre la moción de censura a Rajoy

"El PSOE no nos respondió a nuestra conversación telefónica y les vamos a pedir una reunión. Vamos a reunirnos también con los grupos parlamentarios y, sobre todo, vamos a reunirnos con organizaciones de la sociedad civil", ha explicado Pablo Iglesias durante una manifestación de trabajadores de Ferrovial con motivo del Día del Trabajador.

Iglesias ha explicado que va a pedir al PSOE que "cambie de actitud" y que "dejaran de pensar solamente en su partido y en sus primarias y que pensaran en España", al tratarse, a su juicio, de "una situación excepcional". "Se equivocaron al facilitar que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno, se equivocaron al sostenerle con el pacto de estabilidad, se han vuelto a equivocar al juntar sus votos con los del PP y Ciudadanos para evitar que Rajoy comparezca en el pleno para dar explicaciones sobre el caso Lezo. Les pediría que reflexionasen", ha indicado.

El líder de Podemos ha indicado que aún no tienen fecha para iniciar el procedimiento de la moción de censura pero ha asegurado que "lo anunciarán pronto", tras mantener reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con otros grupos parlamentarios. En todo caso, al ser consultado sobre la viabilidad en las Cortes de la moción de censura, se ha mostrado convencido de que "las mociones de censura no se ganan solamente en el Parlamento, se ganan en la sociedad". En este sentido, más allá del hipotético éxito o fracaso de la medida, ha indicado que el objetivo de Podemos es mostrar que "no teme al PP" y "demostrar que hay alguien que tiene una alternativa de país y de Gobierno".

"Nosotros tenemos muy claro que esta moción de censura tenemos que construirla con la sociedad. Por eso vamos a seguir manteniendo reuniones y encuentros con la sociedad civil para armar un programa alternativo", ha asegurado Iglesias, que se ha mostrado convencido de la existencia de "una mayoría amplísima" que no quiere al PP en el Gobierno.