Podemos denuncia que la Diputación de Badajoz ha creado un cargo para el hermano de Pedro Sánchez

Este puesto sería, según ha señalado, el de coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, en el que se habría contratado a David Sánchez Castejón, hermano del líder socialista.

En una rueda de prensa, Jaén ha asegurado que mientras el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, explicaba el pasado martes, con motivo del Debate del Estado de la Región, "cómo entiende la política del siglo XX", la diputada delegada del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Cristina Núñez, entrevistaba a doce candidatos "que se presentaban a un puesto que hasta la fecha no existía".

El diputado ha criticado que "el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

Ha añadido que en las bases de la convocatoria aparece la titulación de profesor de música, pero "sólo como méritos a valorar, no como requisitos", ha especificado.

Jaén ha recordado que mientras se hacen propuestas para que "haya garantías en las oposiciones, que los presidentes de los tribunales se elijan por sorteo y que haya temarios unitarios en las oposiciones", la región es testigo de "cómo el hermano de (Pedro) Sánchez es elegido en este cargo".

En este sentido, ha asegurado que su grupo parlamentario ha registrado una solicitud de información "que justifique la motivación para crear este puesto" y de las actas de las reuniones "que son sencillamente lo que haya acordado la diputada con la directora de su mismo área, Elisa Moriano".

De esta manera, Podemos pretende que el Ejecutivo regional explique "por qué se crea ese puesto y por qué se le ha dado a esa persona en concreto".

A su juicio, los extremeños "están cansados de que sus recursos sean moneda de cambio para hacer carrera política" y de ver cómo el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, "pone el sello" para que se contrate a esta persona, para un puesto que no existía.

Así, ha reprobado que la Junta de Extremadura y el Partido Socialista "han entendido que son un binomio" y que los problemas del PSOE afectan a toda la comunidad extremeña, convirtiéndose "en una agencia de colocación de amiguetes".