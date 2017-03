PNV y PP confirman un "acuerdo" para aprobar los presupuestos del País Vasco

El Gobierno Vasco se ha decantado por negociar sus presupuestos con el PP y ha descartado hacerlo con EH Bildu, que, junto con el otro grupo de la oposición, Elkarrekin Podemos, han ligado este acuerdo a la negociación entre el PP y el PNV en Madrid para aprobar las cuentas del Estado. El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, y el presidente de los populares de Euskadi, Alfonso Alonso, han comparecido por separado en Vitoria para reconocer que este martes sellaron un "acuerdo marco" para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma de este año.

El acuerdo ha visto la luz después de la última ronda de contactos mantenidos por el Ejecutivo y de la reunión que mantuvo Azpiazu con el lehendakari, Iñigo Urkullu. El Gobierno de coalición PNV-PSE/EE necesitaba al menos la abstención de uno de los grupos de la oposición, ya que está a falta de un solo voto para poder sacar adelante las cuentas en solitario. Según ha explicado Azpiazu, Elkarrekin Podemos puso unas condiciones que no podían ser asumidas por el Gobierno y EH Bildu no ha aportado "ninguna propuesta concreta", una afirmación rechazada por fuentes de esta formación que han asegurado que el Gobierno no quería "moverse" de su esquema presupuestario, el cual el PP sí "estaba dispuesto" a aceptar.

Azpiazu ha agradecido "sinceramente" la disposición mostrada por el PP a "colaborar" desde un primer momento para que el presupuesto saliera adelante y ha anunciado que se pondrán a trabajar desde ya para concretar los "aspectos más técnicos" del acuerdo.

El presidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, ha valorado que el Gobierno haya optado por la "moderación y la sensatez" del PP para negociar los presupuestos de Euskadi de este año, en detrimento del "populismo, la radicalidad y la extrema izquierda", que, en su opinión, representan EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Alonso ha explicado que PNV, PSE y PP son partidos "muy diferentes" pero comparten una "vocación institucional" y ha deseado que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante en la "misma clave", es decir, a través de un acuerdo entre las fuerzas "moderadas" para hacer frente a "la amenaza del populismo".

Ha recalcado, en cualquier caso, que el PP "en absoluto" ha vinculado las negociaciones sobre ambas cuentas y que en ningún momento se ha hablado de "cambio de cromos". Además, ha añadido, en el Congreso la negociación es "más compleja" porque el apoyo del PNV no sería suficiente para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy saque adelante su proyecto presupuestario, que por otra parte, ha apuntado, "tiene otros tiempos".

Términos parecidos ha utilizado el consejero Azpiazu para negar que esta negociación haya tenido una "mesa paralela" en Madrid, como dijo Maddalen Iriarte (EH Bildu), y ha recordado que en ambos procesos negociadores los agentes y los escenarios son diferentes.

El socio del PNV en el Ejecutivo de Vitoria, el PSE-EE, ha considerado este acuerdo como "casi una opción de descarte", ya que, según José Antonio Pastor, Elkarrekin Podemos y EH Bildu parece que tenían tomada la decisión de no negociar. Pastor ha coincidido con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, al considerar que la coalición abertzale ha tomado una decisión influenciada o "plegándose al chantaje" del sindicato ELA. Antes de anunciarse el acuerdo, Maddalen Iriarte ha afirmado que el PNV se "ha ido a un extremo" y le "ha dado la mano" al PP, el partido que "concita menos adhesiones" en Euskadi y que "no reconoce a este país como tal".

El portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha considerado que este acuerdo "no se puede desligar de la negociación" entre populares y el PNV en Madrid. El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha opinado por su parte que el PP está "jugando una partida" y que la "inversión" más "barata" que podía hacer es facilitar al Gobierno Vasco sus cuentas para lograr su "objetivo superior" de sacar adelante los presupuestos del Estado.