PNV dice que "de ninguna manera" están unidas las cuentas vascas y los PGE "como no lo estuvieron el año pasado"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban , ha asegurado este lunes que "de ninguna manera" están asociados la aprobación de las cuentas de la Comunidad Autónoma vasca y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, "como no lo estuvieron el año pasado", y ha recordado que el Gobierno central "ni siquiera ha presentado el proyecto" y que, "a día de hoy, no hay nada".

De esta forma, Esteban se ha referido a la conversaciones que jeltzales, socialistas y el PP mantienen en Euskadi con el fin de llegar a un pacto de estabilidad fiscal y presupuestaria en las instituciones vascas. En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente del PNV ha aludido a los PGE para reiterar que "hay que esperar" a cómo evoluciona la situación política en España y, "sobre todo, la relacionada con Cataluña", para que el PNV decida si está "dispuesto a debatir" sobre las cuentas públicas de 2018.

El portavoz de la formación jeltzale ha declarado que "nunca hay que cerrar las puertas a nada", ya que, en su opinión, "estamos allí para hablar, para negociar y para aprovechar las oportunidades". En todo caso, Esteban ha reiterado que "de ninguna manera" están unidos la aprobación del proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco con la de los Presupuestos Generales del Estado.

"En Madrid aún ni los han presentado. No sabemos lo que va a suceder con la situación en Cataluña, no sabemos si vamos a estar dispuestos a hablar y, si lo estuviéramos, no sé qué es lo que saldría de esa negociación. Puede que no nos podamos poner de acuerdo en lo que solicitamos. De todas maneras, no están para nada unidos, como no lo estuvieron el año pasado", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que la reforma fiscal que el Gobierno Vasco pretende pactar con el PP "no es tan fácil", aunque ha destacado que "existe voluntad" y que algunos puntos como el del Impuesto de Sociedades "ya están afianzados". "Se han dado unos pasos, pero todo está por definir. Es normal que en la primera reunión no se cierre todo, pero estamos esperanzados en que todas las partes cierren finalmente un acuerdo", ha afirmado.

Además, Aitor Esteban ha señalado que, a partir del 21 de diciembre, día de las elecciones autonómicas en Cataluña, "volverá a quedar claro cuál es la fuerza y la voluntad del nacionalismo catalán", lo que, unido a la ponencia sobre autogobierno puesta en marcha en el Parlamento vasco, evidencia que "ha llegado la hora de hablar de todo eso". "Y creo que en Madrid ya lo tienen un poco claro, porque, de lo contrario, no se habría puesto en marcha en el Congreso esa comisión especial para tratar la reforma constitucional", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que el PNV no va a tomar parte en dicha comisión a menos que se retire la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y que, "si se retira, ya veremos", ya que, en su opinión, "para que funcionara, sería conveniente que también estuvieran los partidos catalanes. "Estamos todos a ver cómo evoluciona todo, a ver qué sucede, a ver si se tranquilizan las cosas, y entonces veremos", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que "no se trata de una comisión para modificar la Constitución", sino que "está pensado sobre todo para unir ideas generales, y en este sentido, ha destacado que "debería subrayar la bilateralidad, y en nuestro caso, por ejemplo, creemos que ese sistema bilateral que tenemos en el ámbito de la economía fiscal, debería trasladarse a la política".

En su opinión, el Gobierno central va a retirar la aplicación del 155 en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre. "Y voy a decir más, Moncloa no pensaba que le iba a resultar tan fácil tomar el control de la Generalitat porque es cierto que no ha habido movimientos contrarios por parte de los funcionarios o de los consejeros", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que "lo han hecho bastante fácil, y ni siquiera han tenido que ir a las oficinas". "Al contrario, los funcionarios van a Madrid. Creo que Moncloa sabe que esta situación no se puede mantener durante largo tiempo y, por eso, ha hecho la convocatoria electoral tan rápido, y creo que, cuando se forme la nueva Generalitat, va a retirar el 155 porque no tendría ningún sentido", ha indicado.

Por otro lado, Aitor Esteban ha reconocido que, "con la situación catalana al rojo vivo", en el Estado "se ha despertado el fantasma del centralismo", aunque se ha congratulado de que "una amplia mayoría" en el Congreso de los Diputados ha aprobado las leyes referidas al Concierto Económico y al Cupo.

Asimismo, ha aplaudido que, "después de tantos años", EH Bildu votará "por lo menos" a favor de la Ley del Concierto Económico, tras "muchos debates muy duros con la izquierda abertzale en los que lo tildaba de sistema excluyente y decía que era una renuncia".

"Ahora, por lo menos, ha votado a favor del Concierto. La abstención en el Cupo no la entiendo, porque, al final, si tienes Concierto, necesariamente tiene que haber Cupo, porque el sistema así lo pide. Puede servir para los adversarios para que digan que los vascos no nos ponemos de acuerdo en su defensa, y por eso no me gusta", ha indicado. Por último, ha explicado que, por otro lado, tras tantos años con un discurso contrario al Concierto por parte de la izquierda abertzale, "por lo menos, ahora han dado su voto afirmativo al Concierto por primera vez en su historia".