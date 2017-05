El PNV apoya los Presupuestos por la estabilidad y porque pacto "no perjudica a nadie"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha argumentado el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en la necesidad de mandar un mensaje de estabilidad a Europa y a los mercados, y porque el pacto con el Gobierno "no perjudica a nadie y rema en favor de principios que interesan a todos".

Durante su intervención en el pleno del Congreso para justificar su rechazo a las enmiendas de totalidad a los presupuestos de este año, Esteban ha señalado que los acuerdos que se han llegado con el Gobierno benefician a toda la ciudadanía, y ha puntualizado que la mejora de las tarifas eléctricas para la industria beneficia mucho a Cataluña y a Andalucía. "Hablamos de competitividad que afectan a otros, incluso más que a nosotros", ha dicho.

Además, ha señalado que el acuerdo fomentará la creación de empleo en toda España gracias a la construcción de la "Y Vasca", y ha recordado que es una obra de interés europeo cofinanciada por Bruselas al 40 %. Esteban, sin embargo, también ha dirigido al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, su "duda razonable" en torno a la recaudación de los ingresos previstas, teniendo en cuenta el desvío que se registró en 2016.

El portavoz del PNV ha reiterado que la coyuntura actual económica y política "no es la más adecuada para enviar señales de inestabilidad económica", y ha afirmado que un rechazo a los presupuestos podría suponer una prórroga de las cuentas de 2016, ya que para las de 2018 tan sólo quedan seis meses. Además, ha recordado que unas terceras elecciones, tal como -en su opinión- podría buscar Podemos para "dar el sorpaso" tampoco garantizarían un cambio de Gobierno.

"Aún estoy esperando una mayoría propositiva de verdad", ha dicho Esteban, tras señalar que la izquierda "está a la gresca" y no tiene apoyos suficientes para tener mayoría de Gobierno. Ha criticado que formaciones como el PSOE o Unidos Podemos rechacen los presupuestos sin entrar en el contenido y sin explicar qué harían al día siguiente.

En este sentido, ha afirmado que el mensaje a Europa y a los mercados financieros "sería nefasto". "Las responsabilidades derivadas de la corrupción deben curarse tanto en los tribunales como en las Cámaras (parlamentarias) si éstas lo desean. Pero no parece que una votación de presupuestos en medio de una difícil coyuntura económica sea ni el mejor escenario ni el más práctico para depurar responsabilidades", ha asegurado.

Ha insistido en que todos los grupos políticos tienen sus propios precondicionantes internos para fijar sus posiciones y mientras el PSOE está sumido en una pugna interna, Podemos está pendiente de superar a los socialistas. "A la ciudadanía hay que explicarle los motivos reales detrás de las decisiones, no tratar de envolverle en eslóganes", ha indicado Esteban, que ha indicado que "no es serio" hacer políticas partidistas.

No obstante, el portavoz del PNV ha agregado que "nos mueve nuestro programa electoral, la agenda vasca" y ha recordado que están para acordar "en beneficio de los ciudadanos, sin perjudicar a nadie". Se ha referido al "arduo trabajo" para actualizar el Cupo Vasco, que no ha sido una decisión "tomada a capón", sino que es la consecuencia "estricta de la aplicación de la Ley a los gastos del Estado a los que debe contribuir la Hacienda vasca".

"Nunca se había dado un compromiso de Estado porque hasta ahora no había habido una voluntad real de llevarlo adelante. Nos congratulamos de este cambio de actitud", ha dicho Esteban. Asimismo ha elogiado que se hayan dado "pasos impensables" en el ámbito de la seguridad ciudadana con el "respeto" a la consideración de la Ertzaintza como policía integral y "no para la obstrucción" en el desarrollo del autogobierno.

Por otra parte, ha criticado que EH Bildu haya afirmado que el acuerdo con el PNV no beneficiará a los ciudadanos vascos, y ha sido tajante al señalar que "decir que la aprobación de estos presupuestos y el acuerdo alcanzado por el PNV son malos para los vascos es simplemente no decir la verdad". "Es un gran acuerdo para Euskadi, que no perjudica a nadie", ha insistido.