El PP le pide a Tajani que asegure que Puigdemont no entra en la Eurocámara

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons , pidió al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani , que asegure que no se permitirá la entrada del expresidente catalán huido Carles Puigdemont a la institución.

A través de una carta, Pons trasladó a Tajani su "temor" de que "algunas personas de dentro de la Eurocámara estén intentando que Puigdemont use las instalaciones como una plataforma para exponerse y lo conviertan en un plató de televisión con motivaciones ilícitas".

Fuentes del PP explicaron que temen que Puigdemont pueda participar por ejemplo en un acto convocado por ERC sobre "Derechos civiles y fundamentales en la UE" en el que se proyectará un documental sobre el 1 de Octubre que firma Lluís Azcarazo.

"No necesito subrayar lo importante que es para esta cámara el respeto a la ley. El PE no puede tolerar la entrada en sus instalaciones de alguien que está buscado por quebrantar la ley y escapar de sus responsabilidades criminales escondiéndose en otro país", señaló Pons.

"Estoy convencido de que hará todo lo que esté en sus manos para preservar y proteger la dignidad de esta casa", añadió en referencia al PE. Desde los servicios jurídicos de la Eurocámara, todavía no se ha emitido una opinión formal sobre si es legal o no la entrada de Puigdemont a día de hoy, pues todavía no habrían sido consultados para ello, dijeron fuentes parlamentarias.