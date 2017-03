El PP pide a Mas que convoque cuanto antes elecciones y acabe con el "esperpento"

En rueda de prensa, y poco después de que Mas anunciase su disposición de convocar el lunes los comicios si la CUP no rectifica, Casado ha señalado que el jefe del Ejecutivo catalán ha demostrado en su comparecencia que está "ya en campaña electoral" y en una "auténtica ciclotimia".

Ha criticado que por un lado Mas esté dispuesto a plegarse a "lo que quieran" en la CUP pero por otro diga que no hay más líneas rojas que él.

"No se acaba de dar cuenta de que su carrera política ha terminado" y además lo ha hecho "de la forma más abrupta e insolidaria con sus ciudadanos", que es "llevando al abismo a Cataluña", ha añadido Casado.

Ha afirmado que el 27 de septiembre los catalanes decidieron "dar la espalda al secesionismo", a pesar de lo cual Mas ha llevado a la comunidad a meses de ingobernabilidad y "abandonando los temas que verdaderamente preocupan a los catalanes", como el desempleo o la "quiebra" en los servicios sociales.

Por eso ha insistido en pedir a Mas que "acabe con este esperpento" y con "esta fábula del rey que iba desnudo y nadie se lo decía, por lo menos en su partido".

"Esto no conduce a ninguna parte" y por eso las elecciones se tienen que convocar "cuanto antes", ha dicho Casado, que entiende que no sea lógico que vuelva a haber comicios en Cataluña pero lo considera "un mal menor", porque las alternativas que puede plantear Mas "no conducen absolutamente a nada".

Pablo Casado ha subrayado por otra parte la "oposición responsable y firme" que está haciendo Xavier García Albiol en el Parlamento catalán, y que seguirá siendo así porque el PP va a seguir defendiendo "los servicios básicos y los derechos de catalanes", ha dicho.

Y su partido, ha añadido, "no va a tolerar este tipo de espectáculos que evidentemente están deteriorando muchísimo, desde hace ya años, la convivencia en Cataluña".