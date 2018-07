Pedro Sánchez: "Tenemos que hacer mestizaje ideológico"

El candidato a la Presidencia del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha iniciado su discurso de investidura asegurando el fracaso que supondría la repetición de elecciones ante la imposibilidad de llegar a algún acuerdo . Sánchez ha afirmado que "los españoles nos han dado esta responsabilidad para evitar otra campaña electoral" y que "no hay que olvidar que salir de esta sesión sin acuerdo, significará que hemos hecho mal nuestro trabajo".

Sánchez, que ha sido recibido con aplausos de sus compañeros socialistas y algún abucheo procedente de la bancada popular, ha iniciado su intervención subrayando que es tiempo de diálogo y de acuerdo, y no de campañas electorales. El líder socialista ha considerado que "si salimos de aquí sin un acuerdo, significará que no hemos hecho bien nuestro trabajo".

El encargo del Rey era un deber ineludible

Asimismo ha asegurado que si ha presentado su candidatura a la investidura en el Congreso es porque entendió que "el encargo del Rey no era una invitación que pudiera rehuir, sino un deber ineludible". Se ha referido así a Mariano Rajoy, que declinó la "responsabilidad" que le encomendó el Rey Felipe VI argumentando que no era "capaz" de reunir los votos suficientes.

El líder socialista ha considerado también un error que sólo el partido más votado sea el único legitimado por los ciudadanos para asumir la responsabilidad de gobernar y ha defendido que el "mandato claro" que expresaron los españoles en el 20D fue el de "abandonar las políticas de Rajoy y el PP".

Es absurdo discutir sobre sillas y reparto de poderes

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha advertido a Podemos de que es "absurdo" discutir sobre sillas y reparto de poderes" porque no hay una mayoría suficiente en la Cámara para "sumar un Gobierno de izquierdas".

Por eso ha apelado al acuerdo político entre las distintas fuerzas y ha asegurado que el grupo parlamentario socialista "no exige nada, no aspira a imponer nada y no tiene líneas rojas, tan sólo firmes convicciones". Además, ha propuesto desterrar de la vida pública el "insulto, la descalificación y el discurso del miedo que atenaza y fractura", y ha llamado a "abrir un tiempo de tolerancia y respeto que permita diálogo entre todos".

En este punto, ha hecho referencia a su acuerdo con Ciudadanos, que ha defendido como el "indispensable principio de la solución"

Pacto por la educación y lucha contra el fraude fiscal

Respecto a las medidas que incluye dentro de su propuesta de Gobierno, Sánchez ha anunciado que se compromete a un pacto educativo que "ponga fin" a la Lomce. Además, ha expresado su compromiso de poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales.

Asimismo, también ha garantizado que su gobierno recuperará el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y aprobará un Plan de Choque para los parados de larga duración, al tiempo que eliminará "muchas" de las actuales bonificaciones a la contratación.

Sánchez se ha comprometido a reformar la ley hipotecaria para eliminar de manera "automática" las cláusulas abusivas y para reconocer el derecho de las personas en situación de insolvencia sobrevenida al acceso de una vivienda de alquiler social.

Otra de las medidas del líder socialista sería la reducción del déficit público por debajo del 1% del PIB en 2019 y ha reiterado que la senda de consolidación fiscal debe ser "gradual, realista y equilibrada" a cuatro años.

Delitos vinculados con la corrupción

Sobre la corrupción, Sánchez ha asegurado que si llega a La Moncloa, prohibirá la concesión del indulto en delitos vinculados con la corrupción, así como con la violencia machista. Además, ha considera también "urgente" apoyar a los países que acogen a más refugiados, incrementar el número de los que están en España y promover una política europea común en esta materia.

Desafío soberanista en Cataluña

Respecto al problema en Cataluña, Sánchez ha dicho que quiere ayudar a un "nuevo entendimiento entre catalanes y el resto de compatriotas españoles". En su discurso, ha señalado que ha faltado diálogo "durante años" en las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat. "No es aceptable -ha añadido- que dos Gobiernos democráticos hayan vivido durante años de espaldas uno de otro, sin comprender la ruina colectiva que provoca tal enfrentamiento".

El PSOE se siente orgulloso

Para finalizar su discurso, ha afirmado que "sea cual sea la votación", el PSOE "se siente orgulloso" de haber logrado los objetivos que se había marcado: el primero ante los españoles, a los que ha querido demostrar su voluntad de trabajar por el cambio.

Después, un segundo objetivo ante los diputados, ya que "pretendíamos tender la mano a todos los que persiguen un objetivo común". El tercer objetivo era "ante el Rey y el resto de instituciones del Estado" porque al aceptar el ofrecimiento del Monarca, se ha resuelto el bloqueo de la situación política "a la que nos ha llevado Rajoy".