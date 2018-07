Pedro Sánchez a Pablo Iglesias: "No voy a permitir que la gobernabilidad descanse en los independentistas"

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha recriminado a Pablo Iglesias que no apoye el cambio de gobierno y culpa al líder de Podemos de "vetar, excluir y paralizar el vehículo del cambio" en las negociaciones para formar gobierno. Además, le recuerda que no es posible una mayoría de izquierdas y que la solución es el diálogo con el resto de formaciones, pero asegura que "no voy a permitir que la gobernabilidad descanse en los independentistas". Y le propone que la próxima semana se lleven a cabo las propuestas del pacto con Ciudadanos en las que si que estén de acuerdo. A Xavier Domènech y Alexandra Fernández les recuerda que todas las medidas que piden están en el acuerdo firmado con Albert Rivera y les deja claro que "no es bueno para España pedir la autodeterminación de Galicia y Cataluña".

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido hoy tajante al señalar que no va a permitir que la gobernabilidad del país descanse en partidos independentistas. Ha sido así de tajante durante su turno de réplica al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha pedido que no se engañe y que deje de repetir que hay una mayoría de izquierdas en el país, porque no es cierto, ya que partidos como ERC son independentistas. "Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España, con todo el respeto a ERC, descanse en partidos independentistas", ha sentenciado, después de reconocer que nada le hubiera gustado más que hubiera un gobierno de izquierdas, "pero no hay mayoría".

Por otro lado ha recriminado y ha culpado de no querer un gobierno del cambio "vetar, excluir, y paralizar es lo que ha hecho en el último mes" ha afirmado. Y le recuerda que en el pacto que ha firmado con Ciudadanos tiene más de cien propuestas en las que Podemos está de acuerdo y le insta "a ponerlas en marcha a partir de la próxima semana".