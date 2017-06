Pedro Sánchez, sobre la moción de censura: "España y la izquierda necesitan más que nunca al PSOE"

Pedro Sánchez, que está siguiendo el debate desde su despacho de la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha aludido en su 'tuit' al lema "Somos la izquierda" del 39 Congreso Federal que celebra el PSOE este fin de semana: "Somos la izquierda de gobierno frente al PP. La alternativa está en marcha", ha señalado.

El recién reelegido secretario general del PSOE no ha estado presente en el debate porque no tiene escaño -desde que renunciara a él en octubre de 2016 para no permitir con su abstención la investidura de Mariano Rajoy- y porque tampoco ha querido seguirlo desde la tribuna de invitados para no realzarlo.

Su investidura fallida ha planeado por el hemiciclo durante toda la jornada y su nombre ha sido pronunciado en varias ocasiones, entre otros por el líder de Podemos y candidato hoy a presidente del gobierno, Pablo Iglesias, que se ha referido al "pobre señor Pedro Sánchez".