Pedro Sánchez: "Un gobierno que no hace nada es un gobierno que no es nada"

Acto del PSOE en Valladolid

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aplique la máxima del "no nos metamos en eso", como en su opinión ha hecho en asuntos como la crisis de Cataluña y la brecha salarial, ya que "un gobierno que no hace nada es un gobierno que no es nada".