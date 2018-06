Pedro Sánchez: "Aspiro a convocar elecciones en el año 2020, a agotar la legislatura"

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez , ha desvelado que su aspiración es " agotar la legislatura " y no convocar elecciones generales hasta el año 2020. Además ha declarado que espera reunirse a principios de julio con Quim Torra y ve "razonable" acercar a los presos soberanistas a cárceles más próximas a sus lugares de origen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado que su aspiración es "agotar la legislatura" y no convocar elecciones generales hasta el año 2020. "Aspiro a convocar elecciones en el año 2020, a agotar la legislatura", ha dicho Sánchez.

Por otro lado, el presidente ha indicado que espera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "a primeros de julio". Así lo ha avanzado en la primera entrevista que concede desde que llegó a La Moncloa, en TVE, donde también ha confirmado que el viernes asistirá, junto con el Rey, a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde espera coincidir con Torra.

Sánchez ha recordado que la semana pasada habló ya con todos los presidentes autonómicos, con quienes quiere reunirse en la Moncloa en las próximas semanas, empezando por las cuatro comunidades "históricas": País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Sobre su reunión con Torra, ha confiado en que no sea un mero encuentro formal y de cortesía, sino que sirva también para activar algunos mecanismos que estaban inactivos desde 2011, por ejemplo la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat catalana. "Espero poder abrir entre todos una nueva etapa en Cataluña", ha deseado.

Ve "razonable" acercar presos secesionistas a cárceles de Cataluña

Sánchez ha considerado "razonable" que los presos soberanistas catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el periodo de instrucción judicial. Según ha argumentado, se trata de que estén cerca de sus familiares, pero también de sus letrados, porque el derecho a la defensa se tiene que poder "ejercer y materializar".

Así las cosas, ha dejado claro que en el momento en el que se considere sustanciada la fase de instrucción en la que ahora están inmersos, el Gobierno podrá tomar la decisión de trasladarles a cárceles catalanas. Una situación que ha diferenciado de la de los presos etarras, después de que algunas voces en el País Vasco hayan pedido también su acercamiento a prisiones de Euskadi después de que ETA haya anunciado su disolución.

Según el presidente del Gobierno, en el caso de los presos etarras se trata de sentencias firmes.

Ronda europea para tratar una política migratoria común

Sánchez ha anunciado que va a emprender una ronda de contactos y viajes para abordar una política migratoria común, que comenzará con la visita que hará el próximo sábado al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en París, al que ha agradecido su apoyo con la acogida a los migrantes del Aquarius. Además, Sánchez ha explicado que ese viaje a París será el primero de una ronda de contactos con varios líderes europeos y prevé reunirse próximamente en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, y en Lisboa con el primer ministro portugués, Antonio Costa.

"El Gobierno tiene que hacer un llamamiento a la solidaridad europea", ha dicho, al tiempo que ha apostado por una cooperación reforzada con los países de origen y tránsito de los migrantes. En todo caso, ha asegurado que los 629 migrantes rescatados por el Aquarius y acogidos en España es una cuestión diferente al de las llegadas de migrantes a las costas españolas que, según ha asegurado, no surge ahora, ya que en 2017 se duplicaron las llegadas.

"El dilema era si un país como el nuestro permanecía ajeno e indiferente a ese drama", ha dicho sobre la decisión del Aquarius. Además, ha asegurado que España va a hacer una política migratoria "sensata" y ha criticado a quienes hablan de efecto llamada.

Admite que probablemente no habría nombrado a Huerta de saber del fraude

El presidente del Gobierno ha reconocido que "probablemente" no habría nombrado a Màxim Huerta como ministro de Educación y Deporte si hubiera conocido que Hacienda le había sancionado por fraude fiscal. No obstante, ha asegurado que ese debate sobre el nombramiento del dimitido Huerta ya es "pasado" y ha garantizado que la política española está en una "nueva era" con un mandato de "regeneración democrática" que piensa cumplir y del que no se va a separar durante su mandato.

"La moción de censura cambió la política en España", ha remarcado el presidente del Gobierno, que ha llamado la atención sobre la falta de dimisiones de políticos en los últimos años por otros casos.