Pedro Antonio Sánchez deja este miércoles el escaño y la presidencia del PP de Murcia

En una entrevista, el exmandatario murciano anuncia su abandono de la política, aunque "no por voluntad" propia sino obligado por sus "adversarios, que han jugado sucio y les ha salido bien". Sánchez, que no descarta afrontar una nueva etapa personal junto a su familia fuera de España, dice también que el PP no le ha obligado a adoptar esta decisión, que supondrá su relevo en la dirección de los "populares" murcianos y la casi probable designación de su sucesor en la presidencia del Gobierno, Fernando López Miras, como candidato electoral n 2019. Pedro Antonio Sánchez está imputado en los casos Púnica y Auditorio de presunta corrupción que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.