El PDeCAT pide subir las pensiones el 1,6 % en 2018 y congelar el índice del 0,25 %

El portavoz parlamentario del PDeCAT Carles Campuzano ha registrado una proposición de Ley para garantizar la suficiencia de la revalorización de las pensiones este año y en la que pide medidas urgentes de reequilibrio financiero de la Seguridad Social. La iniciativa aboga porque el incremento de las pensiones sea con cargo directo a la imposición general y se haga a través de transferencias del Estado a la Seguridad Social.

Asimismo urge a que el Gobierno, "de forma inmediata a la aprobación de esta ley" convoque la Mesa de Diálogo Social para estudiar y adoptar una fórmula, que permita, ya en 2018, garantizar el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema, "mejorando los ingresos por cotizaciones e incluyendo fuentes adicionales de financiación".

Una vez alcanzado un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal, el documento se remitiría a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. El texto de la Ley indica que el actual Índice de Revalorización de las Pensiones no garantiza el poder adquisitivo en un contexto de inflación positiva y afirma que esta norma "no pretende eliminar de forma definitiva el citado índice", dado que es una cuestión que debe abordar el Pacto de Toledo.

Campuzano ha señalado, en declaraciones en el Congreso, que las pensiones deben vincularse a la inflación y ha criticado que el fondo de esta propuesta, que también comparten el PSOE y Unidos Podemos, no se haya hecho de manera conjunta. "Constatamos con perplejidad que la pugna que existe entre el PSOE y Unidos Podemos no permite una presentación conjunta", ha lamentado. El portavoz del PDeCAT ha apelado a que Ciudadanos no bloquee esta proposición con el PP, y ha incidido en que "los pensionistas y especialmente los de pensiones bajas nos exigen que las pensiones estén protegidas y esto no lo garantiza la reforma de 2013".