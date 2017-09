El PDeCAT dice en el Congreso que la declaración unilateral de independencia está "absolutamente descartada"

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, Campuzano ha confiado en que el próximo 1 de octubre todos aquellos catalanes ejercerán su derecho democrático a votar a favor o en contra de que Cataluña sea un país independiente.

Y, después, ha indicado, en Madrid tendrán que escuchar lo que se ha votado y "empezar a dialogar". "No me puedo imaginar que después del 1-O, si millones de catalanes salen a votar, las instituciones españolas no entiendan que ha llegado ya la hora del diálogo", sostiene.