El PDeCAT avisa a Sánchez de que no apoyará el nuevo déficit sin más financiación

El portavoz del PDeCAT en el Congreso Carles Campuzano ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de que no apoyarán los nuevos objetivos de déficit que flexibilizan la meta de las CCAA para 2019 , si no se acompaña de una mayor financiación autonómica.

"Estas dos décimas de margen, siendo bienvenidas son insuficientes", ha dicho Campuzano en su turno de réplica en el Pleno del Congreso tras la intervención de Sánchez que hoy ha explicado algunas de las medidas económicas de su nuevo Gobierno. El presidente del Gobierno ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes la nueva senda de consolidación fiscal que aumenta el objetivo de déficit para 2018 hasta el 2,7 % del PIB y al 1,8 % para 2019, al tiempo que sube al 0,3 % la meta de déficit para las CCAA de cara al próximo año.

Campuzano ha señalado que "no nos van a encontrar" en el apoyo a esta nueva senda de déficit si no se acompaña de un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que se ha incumplido el actual y limita los servicios públicos en Cataluña. "Antes de tomar decisiones cree las condiciones necesarias en la Cámara" ha advertido en referencia a los votos necesarios para aprobar el Acuerdo del límite de gasto no financiero para 2019 y de los nuevos objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública.

El portavoz de PDeCAT también ha insistido en la necesidad de modificar la regla de gasto para flexibilizarla este mismo año con el fin de que los ayuntamientos puedan construir sus presupuestos para 2019. Campuzano se ha referido a los nuevos impuestos y ha dicho que analizarán la reforma propuesta pero que "todo lo que sea gravar a Pymes o autónomos no contará con nuestro apoyo". En materia de empleo, el diputado catalán ha criticado la ausencia de medidas para fomentar el empleo autónomo.

Por su parte, el diputado de Compromís Joan Baldoví también ha solicitado a Sánchez una mayor financiación autonómica tras 20 años del PP con políticas de infrafinanciación y ha lamentado que el Gobierno sólo ofrezca dos décimas más de déficit a las CCAA, que supondrán unos 2.400 millones de margen en el gasto adicional. "No necesitamos endeudarnos más. Necesitamos una financiación justa para poder pagar los servicios básicos y lograr igualdad de condiciones", le ha pedido Baldoví que le ha recordado que "el mundo no se reduce a dialogar sólo con Cataluña y Euskadi".

Asimismo, el diputado de UPN Íñigo Allí se ha referido a los Presupuestos de 2019 y ha señalado que antes debe cumplir con las inversiones comprometidas en las cuentas de 2018, mientras que le ha instado a su compromiso con los fueros. Al respecto, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha incidido en la trascendencia de cumplir con un nuevo sistema de financiación autonómica y con el AVE en su región.