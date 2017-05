Patxi López: "Elegir al secretario general no es un billete para la Moncloa"

"El domingo no vamos a elegir sólo al secretario general, sino qué partido queremos", así insiste Patxi López en la importancia del día después a las primarias del PSOE . El candidato vasco es partidario de elegir ahora a un secretario general que se ocupe al 100% de ese puesto, mientras que la decisión del nombre a competir por la militancia lo aplaza a la decisión de los militantes y simpatizantes.

Patxi Lópezha tomado 'un café con Susanna' en las últimas 48 horas antes de que el PSOE elija a su próximo secretario general. López ha reiterad en Espejo Público cuál es su postura sobre este proceso. "Elegir al secretario general no es un billete para la Moncloa porque, como no resolvamos los problemas que tenemos en el PSOE, que son la división y la falta de claridad en el proyecto, nos da igual a quién pongamos porque no nos va a seguir nadie".

El socialista vasco ha insistido en que "el candidato o candidata lo van a elegir los militantes y simpatizantes, pero hay que resolver primero los problemas. Si hay quien quiere ya utilizar la secretaría general sólo como un trampolín para llegar a la Moncloa se equivoca, primero porque hay que hacer otras cosas y segundo porque no lo es".

Tras el debate del pasado lunes entre los tres candidatos: Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López éste último ha querido trasladar la relevancia de que aunque "es muy importante poner nombre al secretario general" lo es más "saber qué hacemos al día siguiente".

López reprochó a sus dos compañeros en este camino a Ferraz que la militancia vio que había "dos candidatos anclados en el pasado, pero no para buscar soluciones sino culpables". El expresidente de País Vasco ha defendido que hay que ver "qué hicimos mal y qué soluciones proponemos".

Patxi López ha recalcado que "enfrentados no vamos a ninguna parte" y ha recordado que "aquel famoso Comité dramático del PSOE sucedió así porque no teníamos las cosas bien ordenadas, segundo porque buscamos el enfrentamientos entre socialistas en lugar de buscar soluciones y tercero que con eso lo único que hicimos es romper la vida de los militantes que tienen depositada la vida en el PSOE".

"Los socialistas tenemos una obligacion que es integrar sumar y unir"

El candidato ha rechazado la actitud de algunos barones socialistas que condicionan su futuro a quién gane el domingo: "Un militante socialista se queda siempre y ayuda al partido porque esto no es una cuestión de si estoy más o menos a gusto es una cuestión de unir al partido".

Preguntado sobre la moción de censura, López ha criticado las formas de Podemos. "El orden lógico a la hora de presentar una moción de censura es el que está marcando el PSOE. Primero hay que exigir a Mariano Rajoy que deje ya de dar cobertura a los corruptos y empiece a colaborar con la Justicia, segundo que deje ya de decir que no sabe nada y dé explicaciones y a raíz de esas explicaciones exigir las responsabilidades del Presidente de Gobierno, incluso si hiciera falta pedir su dimisión".

Además critica a la formación de Pablo Iglesias que ha jugado con ella "porque la impresión que ha dado durante este tiempo es que más que poner una moción de censura a Rajoy estaba queriendo interferir en el proceso del PSOE. Ha sido evidente como ha utilizado los días en una especie de política espectáculo". Y ha avisado de que su partido sólo puede proponer esa reprobación "en circunstancias muy extraordinarias si sabe que va a tener recorrido y salir adelante si no has quemado el máximo instrumento que tiene el propio sistema".