Patxi López urge a parar "las máquinas de guerra y el odio" de Díaz y Sánchez

El exlehendakari y candidato en las primarias socialistas , Patxi López , ha instado este viernes a sus seguidores a no rendirse y a "conquistar la concordia " en las dos jornadas que restan antes de las primarias del domingo, y ha advertido de que la derecha "no teme a ninguno de los dos ,Pedro Sánchez ni Susana Díaz", sino a un PSOE unido y "siendo alternativa" a sus planteamientos.

El candidato a secretario general del PSOE Patxi López ha hecho un llamamiento a la militancia para frenar "las máquinas de guerra, el insulto y el odio" de sus otros dos rivales, Susana Díaz y Pedro Sánchez, y buscar un pacto de unidad con el que "salvar" a un partido "roto y enfrentado".

López se ha declarado ganador de las primarias en "dignidad, nobleza, propuestas y principios" en el mitin celebrado en la madrileña Plaza de la Guardia de Corps, frente al centro cultural Conde Duque, ante alrededor de un centenar de personas. "No nos merecemos esto, la confrontación absurda, que vengan aquí a armar ejércitos para enfrentarse unos con otros. Tenemos que parar las máquinas de guerra, el insulto y el odio entre compañeros, el deseo de revancha, y caminar todos juntos detrás del mismo proyecto", ha suplicado el exlehendakari.

Con un discurso salpicado de términos bélicos, López se ha mostrado orgulloso de haber mantenido erguida durante la campaña "la bandera blanca de la paz, de la concordia y del entendimiento" ante "el fuego cruzado" de Díaz y Sánchez. "Algunos decían que no íbamos a aguantar, pero hemos aguantado. Hemos defendido con dignidad aquello en lo que creemos", ha proclamado ante el aplauso de los asistentes, entre ellos, la secretaria general del PSOE madrileño, Sara Hernández.

Según López, "los principios no se miden al peso, sino por la entereza y las fuerzas con la que se defienden las convicciones". "Y en eso, ya hemos ganado las primarias", ha añadido con satisfacción.

El exlehendakari ha subrayado que no aspira a liderar el PSOE para "conquistar el poder sin más, ni buscar acomodos personales, ni repartir sillones", sino para defender un postura acorde con lo que representa el socialismo.

A pesar de no contar en las quinielas como ganador, López ha vuelto a pedir el voto "útil", no para "cargarse a Pedro o Susana, sino para sumarlos al mismo proyecto". "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia entre todos y el pacto de unidad para construir un nuevo proyecto", ha subrayado.

El debate del pasado lunes constató, según López, que sus dos rivales están "anclados en el pasado" y que su intención el día 22 "no es integrar, sino pasar la factura el uno al otro". A su juicio, Díaz y Sánchez se han dedicado a discutir esta semana "a quién teme más la derecha", pero les ha advertido de que el PP "no teme a un PSOE dividido, sino a uno unido".

López se ha mostrado dispuesto a "ponerse un casco azul para parar la guerra interna", al asegurar que "no tiene otra obsesión que buscar la unidad". "No quiero ganar a Pedro o a Susana, sino que gane el PSOE. Con un partido roto, no hay vencedores, todos salimos derrotados", ha avisado.

La obligación del PSOE, ha afirmado López, es volver a "defender los humildes" y "no vender el alma al PP a cambio de retales o entregarse a Podemos a cambio de asaltar cielos". "No podemos traicionar a los viejos socialistas que con su vida defendieron al PSOE, ni tampoco a los jóvenes que nos están esperando y que nos exigen entregarles nuestro partido sin destrozarlo", ha demandado.