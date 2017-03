Patxi López pide dejar las "peleas de barrio" y reclama la organización de debates entre candidatos

El exlehendakari ha señalado que, si gana, llamará a los otros dos candidatos para "ver cómo sumamos" y, si pierde, telefoneará al vencedor para decir: "a tu disposición". Se ha felicitado y considerado una "buena noticia" que el "terreno" está ya "clarificado" y se conozcan ya a todos los candidatos tras meses "de rumores", de "especulaciones" y de "sí pero no". "Bienvenidas sean todas las candidaturas", ha añadido.

El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha hecho este domingo un llamamiento a los socialistas a dejar atrás las "peleas de barrio" y ha pedido a la Gestora del partido que organice debates abiertos a la militancia entre él y los otros dos candidatos, Pedro Sánchez y Susana Díaz, a los que ha emplazado a, en estos actos, "contrastar" propuestas.

Así lo ha reclamado López en un encuentro con militantes en el municipio cántabro de Torrelavega, en el que el también expresidente del Congreso de los Diputados se ha felicitado y considerado una "buena noticia" que el "terreno" está ya "clarificado" y se conozcan ya a todos los candidatos tras meses "de rumores", de "especulaciones" y de "sí pero no". "Bienvenidas sean todas las candidaturas", ha añadido.

"Por fin la militancia socialista conoce todas las opciones, sabe a lo que se enfrenta y puede decidir libremente qué quiere hacer con el partido", ha dicho López este domingo, mismo día en que Susana Díaz ha anunciado, en un acto en Madrid, que se presenta oficialmente.

El exlehendakari ha señalado que frente a quienes apuestan en la campaña por "grandes mítines", la "movilización de autobuses" y "grandes arropes del aparato", él prefiere una "conversación" con aquellos militantes, que, a su juicio, son mayoría que no quieren el "choque de trenes".

En este acto en Torrelavega, al que esta tarde seguirá uno en Santoña, López ha vuelto a hacer un llamamiento a la "unidad" para "recuperar el PSOE" y "volver a marcar el ritmo" del país; para "llevarlo a la izquierda" y para acercarlo a la gente.

Ha reivindicado un PSOE "autónomo", "ganador", "sin complejos, que no sea ni sostén del PP ni acompañante de un Podemos" que, según ha dicho, "no tiene más ambición que superar" al Partido Socialista. "No nos engañemos, el verdadero objetivo de Pablo Iglesias es ocupar el espacio del PSOE", ha alertado.

"Vamos a defender lo que es nuestro", ha reclamado López, que ha afirmado que en el momento "trascendental" del partido no se puede permitir "el lujo" de tener un secretario o secretaria general "a media jornada". "Gestionar este tiempo en el PSOE requiere dedicación absoluta, entrega absoluta e interés absoluto en el PSOE", ha opinado.

En su caso, se ha comprometido en trabajar en ello "25 horas al día" y ha asegurado que "cada día que pasa está más animado" y se ve "con más confianza" porque, durante esta campaña en la que ha "pateado" España, ha visto un PSOE "vivo", con sus "militantes movilizados".

Ha señalado que, si gana, llamará a los otros dos candidatos para "ver cómo sumamos" y, si pierde, telefoneará al vencedor para decir: "a tu disposición".

Y es que López ya ha avanzado que, frente a otros candidatos que afirman que dejarán la política si pierden las primarias, él no se irá. "Yo no me voy", ha dicho el exlehendakari, quien ha opinado que un "militante socialista nunca se va", sino que "se queda para ayudar".