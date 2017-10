Patxi López pide actuar con inteligencia "para responder a lo que pueda venir"

En rueda de prensa en el transcurso de la Ejecutiva Federal del PSOE, López ha pedido que no se entre a "especular" sobre el artículo 155. "Actuemos con inteligencia" en defensa del Estado de derecho, ha dicho. López ha reconocido que en una situación de "excepcionalidad" como la que se vive ahora tiene que haber un objetivo claro que es recuperar la normalidad de la legalidad, del Estatut y del autogobierno "y no especular sobre el artículo 155 o no se qué otro artículo".

El responsable socialista ha reprochado al Gobierno que ayer "quien manejaba los hilos del Estado de derecho no impidió que hubiera una votación ilegal". "Todos vimos colas de gente votando y lejos de desmovilizar lo que hizo fue movilizar a más gente para que acudiera a ese llamamiento de la desobediencia ilegal. ¿Eso es manejar bien el Estado de derecho?" se ha preguntado López.