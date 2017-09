Patxi López niega que el PSOE se esté "enredando" con el artículo 155

Fuentes de la dirección del PSOE aclararon ayer que el partido "no contempla" la aplicación de ese precepto constitucional horas después de que el portavoz socialista, Óscar Puente, eludiera pronunciarse sobre esa posibilidad y no la descartara.

"El PSOE no se va a pronunciar sobre hipótesis y escenarios hipotéticos", dijo Puente. A su llegada a la reunión del grupo parlamentario socialista, López ha remarcado que el PSOE mantiene la postura de siempre, que no hace hipótesis y que no habla de escenarios "posibles", sino de escenarios "reales".

"Os estáis enredando igual vosotros, porque de las palabras del portavoz ayer no sé cómo se puede deducir que hemos variado la posición", ha señalado. Preguntado por la campaña emprendida por la CUP para "señalar" a los alcaldes y concejales socialistas que se oponen al referéndum, López ha expresado su preocupación porque haya partidos que se encarguen de señalar y amenazar a quien no piensa como ellos.

"Es preocupante. Hay alguien que se encarga de señalar y otros amenazan y pueden llegar al insulto y a la agresión y eso debería cortarse ya, de raíz", ha alertado.