Pablo Iglesias responde al Rey: "Le decimos 'No' al 'Rey no votado'"

Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre

"Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre", ha escrito Iglesias en Twitter. Con sus críticas han coincidido el resto de dirigentes de Podemos, entre ellos su portavoz en el Congreso, Irene Montero, quien señalaba en la misma red social: "El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos diálogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia".

Igualmente, el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, afirmaba que "el Rey acaba de hacer el discurso más irresponsable en 44 años de monarquía constitucional. Une su destino al del Gobierno. Un desastre". Por su parte, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha hecho hincapié en que el Rey ha desaprovechado "la oportunidad de ser parte de la solución".

"Ni una llamada al diálogo, ni una propuesta. Me deja preocupado", escribía en un tuit. Contundente también ha sido el coordinador general de Cataluña En Comù y portavoz de En Comù Podem en el Congreso, Xavier Domènech, al afirmar: "Un jefe del Estado que nadie votó apoyando sin fisuras al PP. Fin de la monarquía".

También en Twitter, el eurodiputado Miguel Urban ha destacado que "si alguien tenía alguna duda, hoy se ha confirmado que el Rey Felipe VI es parte del problema". Por último, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, enfatizaba: "¡Ni un llamamiento al diálogo! El jefe de Estado acaba de enrocarse en la posición más infame: la falta de política. ¡Viva la República!".