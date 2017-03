Pablo Iglesias: “Cortar el rabo a un perro es una salvajada"

En su intervención, el líder del Podemos ha argumentado que “hay tradiciones que no hay que mantener. No es más bonito un bóxer o un dóberman porque les corten las orejas o el rabo. Es una salvajada y creo que una sociedad del siglo XXI debería dejar atrás prácticas que han formado parte de las tradiciones y que no tienen ningún sentido. Los perros no son cosas ni juguetes, y tampoco son el complemento estético a la virilidad de nadie

El Congreso ha asegurado este jueves, con los votos a favor de Unidos Podemos, PSOE y Esquerra Republicana (ERC), la prohibición de la amputación de la cola de los perros, rechazando así la reserva presentada por el PP, y apoyada por PNV, en la que pedían la excepción de esta práctica a cachorros de razas relacionadas con la caza.

El debate se ha producido durante el último trámite de la ratificación del Convenio europeo de protección de animales de compañía que, en su artículo 10, prohíbe las operaciones quirúrgicas a mascotas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal (estéticas), y en particular: el corte de cola, corte de orejas, sección de cuerdas vocales y extirpación de uñas y dientes.

El PP logró sacar adelante en la Comisión de Exteriores un texto por el que se permitía esta práctica en algunas excepciones

El Gobierno pretendía ratificarlo salvo este artículo, a través de una reserva que deja abierta la vía de amputación de la cola y que fue rechazada en la fase de ponencia de la tramitación. Sin embargo, tras una negociación con PNV y ERC --que después dio marcha atrás a su decisión--, el PP logró sacar adelante, en la Comisión de Exteriores, un texto por el que se permitía esta práctica en algunas excepciones.

Concretamente, el texto señalaba que el corte del rabo de los perros se podría hace en "cachorros de razas cazadoras y sus cruces", justificando que así se podrá evitar "futuros daños al animal".

La iniciativa pedía también que el Consejo General de Veterinarios hiciera una lista con las variedades que requieran amputación por lo que consideran "conformación anatómica y actitud".

Podemos: una reserva sin base científica

Ante la votación decisiva del Pleno del Congreso, Equo presentó una enmienda para rechazar toda reserva y excepción, recuperando el texto original del convenio.

La propuesta ha sido defendida este jueves por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha señalado que la excepción que pretendía el PP está basada en datos "que no son ciertos" y apunta a que la justificación de que "la amputación evita heridas al perro durante la práctica de la caza" no está avalada por la comunidad científica.

Los argumentos del secretario general de la formación morada han sido rebatidos por el portavoz del PP en esta materia, Martín Bernabé, quien ha defendido que la intención de su partido es "acotar" una práctica "habitual" entre los más de dos millones de cazadores españoles que se está haciendo "sin control".

El PP pide a ERC que respete la firma

"Esa es la realidad que debemos tener presente", ha pedido el diputado, quien ha recordado que en la reserva 'popular' se permite la amputación sólo en las razas consideradas de caza por la federación española responsable, que sólo se haga cuando sean cachorros "para minorar las molestias" y que sea "siempre bajo prescripción de un veterinario y bajo protocolos facultativos".

Para terminar, Bernabé ha pedido a ERC que cumpla con lo firmado por ambas formación en la Comisión de Asuntos Exteriores y ha apelado a la profesión de veterinario del portavoz catalán en este debate, Joan Capdevilla, para que reconozca que lo expuesto en la reserva es "una realidad positiva".

Sin embargo, durante su intervención Capdevilla se ha mantenido en contra de la reserva del PP y ha reiterado que el voto de su partido la semana pasada no se entendió, porque sólo pretendían garantizar el bienestar de los animales. "Como parece que las principales entidades animalistas prefieren una normativa de máximas, apoyaremos el texto tal y como está" ha indicado.

Ciudadanos propone una ley específica

Desde el PSOE, la portavoz en esta materia, Zaida Cantera, ha señalado que el apoyo socialista al texto original del convenio europeo se debe a que éste ya prevé en uno de sus artículos las amputaciones que se deban a intervenciones quirúrgicas por razones de salud y siempre que estén prescritas por un veterinario, por lo que, a su juicio, las intenciones del PP no tienen sentido.

Por su parte, Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación de la enmienda, ha propuesto como solución a este problema una ley marco de carácter nacional, de manera que todas las policías, las protectoras y los veterinarios de cualquier comunidad autónoma puedan leer los chips de todos los perros, vivan donde vivan.

El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha explicado que esta norma también busca prohibir la presencia de animales en los escaparates, para evitar las compras por impulso; o un registro de infractores para que éstos no puedan volver a convivir o trabajar con un animal, entre otras medidas.

Al final, una vez aceptada la enmienda de Unidos Podemos, el Pleno del Congreso ha votado el convenio sin reservas, que ha sido aprobado por unanimidad.