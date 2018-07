Pablo Casado: "El ADN del PP es respetar las normas, no cambiarlas a mitad de partido"

En este sentido, recordó que en el último Congreso del PP los compromisarios aprobaron unas normas según las cuales se tenían que celebrar dos vueltas con el mismo censo electoral y con los mismos inscritos. Casado destacó que en este proceso "ya dije que la normativa de inscritos, el censo y algunas otras cuestiones me parecía que no fomentaban la participación, pero lo acaté"€. En este caso, añadió, "ha habido dos candidaturas que se han quedado en apenas un 2% de diferencia"€ y el resto de candidaturas representaban casi un 30%. Es decir, “hay un 63% de los afiliados inscritos que no apoyaron la candidatura que por estrecho margen ha quedado primera€.

El candidato puso un ejemplo futbolístico y comentó que “no se pueden cambiar las normas en el descanso del partido, sino que hay que jugar la segunda parte”. Casado insistió en que son normas que “yo no he aprobado”, sino que “las propusieron precisamente aquellos altos cargos de la dirección nacional que ahora están apoyando que haya una lista de unidad”. A este respecto, recalcó que él no dice que no tenga que haber una integración ni unidad. “Es más, he sido el primer candidato que desde que presentó su candidatura dijo que esta candidatura era la de todos, y lo sigo diciendo, pero los afiliados tienen que decidirlo”, manifestó. “El propio Rajoy dijo que tenía que haber integración y unidad, porque nadie entendería que se cambien las normas a mitad de partido y lo digan los que han propuesto”, reiteró Casado. ADN DEL PP En cuanto a la posibilidad de ser secretario general en el caso de que finalmente gane Sáenz de Santamaría, Casado apuntó que no ha llegado hasta aquí para que no cambie nada. "€œNo quiero hacer lo mismo con los mismos”, dijo. En este sentido, indicó que su candidatura aboga por un “nuevo modelo de partido”, y que propondrán un modelo distinto de Gobierno, "no como el de las otras candidaturas"€.

Por ello, insistió en que quiere sumar a todos, “pero respetando las normas, que dicen que tenemos que ir a segunda vuelta”. Casado afirmó que entiende que haya muchas presiones, declaraciones, tuits programados e informaciones a los medios de comunicación, pero matizó que “así no se hacen las cosas. “El ADN del PP es respetar las normas, no cambiarlas a mitad de partido”, aseguró. Por ello, demandó que no haya desinformación y lamentó que se intente plantear algo que “hasta ayer mismo no se planteaba”. “Si yo gano, nadie pierde, pero si pierdo voy a estar con quien gane sin pedir nada a cambio”, concluyó.