Pablo Casado advierte a Puigdemont de que si sigue adelante puede acabar en prisión como Companys

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este lunes a la cúpula del Partido Popular que su Ejecutivo hará "todo lo que haga falta", usando todos los instrumentos que ofrece la Constitución y el Código Penal, para impedir la independencia de Cataluña. Con ese propósito, ha garantizado que tomará todas aquellas medidas que sean "necesarias", sin ninguna alusión concreta al artículo 155 de la Carta Magna.

"Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea", ha manifestado Rajoy en la reunión del comité de dirección del PP, unas palabras que luego ha leído textualmente en rueda de prensa el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Así, el dirigente del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo va a hacer "todo lo que sea necesario sin renunciar a ningún instrumento de la Constitución y del Código Penal" y, a su juicio, "va a ser suficiente". Sin embargo, ha dicho que lo que hay que empezar a preguntarse es "qué va a hacer la otra parte".

"¿Qué van a hacer los golpistas? Qué van a intentar anunciar mañana?", se ha preguntado, para rechazar de plano la vía eslovena que plantean cargos de PdeCAT de declarar la independencia y suspenderla un tiempo. "No queremos una balcanización de España, que sería una segunda balcanización de Europa", ha avisado.

Casado ha abundado en que si hay declaración unilateral de independencia la respuesta será "con mano firme" y "sin complejos", con las medidas que hagan falta, incluida la vía penal porque si el presidente de la Generalitat declara la independencia podría ir a prisión. Por eso, ha dicho que están "a tiempo". "El mensaje que mandamos hoy es que están a tiempo de para esta deriva suicida porque no les va a salir gratis y va a acabar muy mal", ha enfatizado.

Y en este punto ha advertido a los independentistas de que pueden acabar como el expresidente catalán Lluis Companys si siguen adelante con la vía unilateral. "La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha enfatizado.

Además, ha rechazado de plano el "apaciguamiento" o la "mediación internacional" porque España "no es Sudán" ni "Yugoslavia". "Nadie tiene que mediar nada porque no cabe mediación de España con España, porque Cataluña es también España, una parte esencial hasta el tuétano", ha enfatizado, para insistir en que no tienen nada que "mediar ni negociar con los golpistas" porque "no se puede dar nada a cambio para que alguien deje de incumplir la ley".

"Igual que el 23-F, Don Juan Carlos y la sociedad española no negoció ni con Armada ni con Tejero, está muy bien que el Rey y el presidente del Gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder y pactar con Puigdemont y Junqueras, que son unos golpistas", ha exclamado el vicesecretario de Comunicación del PP.

Casado ha puesto en valor la manifestación de este domingo, que ve como un "punto de inflexión" y que ha comparado con el Espíritu de Ermua ante el asesinato de Miguel Angel Blanco. "Pensamos que igual que ocurrió con ese espíritu de Ermua que derrotó el terrorismo, el nacionalismo a partir de ahora va a estar más débil", ha enfatizado.

El portavoz el PP ha afirmado que Puigdemont se ha convertido en un "okupa en el Palau de la Generalitat" y las CUP "en unos yonkis de la posverdad" porque "nada de lo que dicen que está pasando en Cataluña es cierto". Y censurado el comportamiento de Podemos, al que ha avisado que se van a "quedar colgados de la brocha" porque "populismo y nacionalismo son los mismos fantasmas que tuvo Europa en el siglo XX en el nazismo y el comunismo".