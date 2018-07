Óscar López: "Si el PP ofrece la vicepresidencia a Sánchez la respuesta sería 'no gracias'"

El portavoz del PSOE en el Senado ha indicado que "si el PP ha pensado en dar la vicepresidenta a Pedro Sánchez es que no ha entendido nada, porque el PSOE ha dicho por activa y por pasiva que no pactaremos el Gobierno de España con el PP porque hemos rechazado sus políticas durante cuatro años". Explica que descartan "la gran coalición" y compara a PP y Podemos, ya que ambos han apostado por el "bloqueo".

Óscar López, portavoz del PSOE en el Senado, ha sido preguntado por qué le parecería que Mariano Rajoy ofreciera a Pedro Sánchez la vicepresidencia del Gobierno, cuando apenas hay ya margen para lograr formar Gobierno. A ello, López ha señalado que "si el PP ha pensado en ello es que no ha entendido nada, porque el PSOE ha dicho por activa y por pasiva que no pactaremos el Gobierno de España con el PP porque hemos rechazado sus políticas durante cuatro años". "Si la propuesta fuera esa, la respuesta sería 'no gracias'", añade el socialista.

En palabras de López, "el PSOE descarta la gran coalición", y recuerda que ha habido quien ha hecho "fortuna" con el eslogan del bipartidismo, y ese "ha sido Podemos". Señala, además, que si Mariano Rajoy les llama, irán: "Siempre hemos ido y hablado, pero no vamos a formar Gobierno con el PP".

Considera que "la estrategia del PP" es "muy parecida a la de Podemos", ya que ambos han apostado por el "bloqueo", y recuerda que "quienes han avanzado son PSOE y Ciudadanos", mientras que "el bloqueo permanente ha sido por parte del PP y Pablo Iglesias".

López ha explicado que, tras la reunión a tres entre PSOE, Ciudadanos y PSOE, se quedó en que se iba a estudiar el documento para darle una respuesta, pero antes de que se respondiera, "Iglesias da una patada al acuerdo".

En su opinión, "hay gente que piensa que seguramente si no fuera Iglesias, si fuera Íñigo Errejón, habría habido un acuerdo de gobierno, y dice que le "preocupa" la oportunidad histórica que Podemos ha "frustrado". Además, indica que "Iglesias ha sido muy eficaz denunciando, está muy bien de comentarista, pero ha demostrado no servir para resolver problemas".

Señala que el problema del docuemnto de 20 de Podemos era el "referéndum en Cataluña, los sillones, el control del CNI, RTVE, y que se dijera que los jueces y fiscales debían pensar como el Gobienro". Ante ello, se pregunta si "¿no será que el problema es Iglesias?", y recuerda que su empecinamiento ha provocado que "sigamos donde estamos y abocados a la repetición de elecicones".

El portavoz socialista ha indicado que "Pablo Iglesias me parece una estafa permanente, diciendo una cosa y haciendo la contraria", y, tras serle recordado que Iglesias es el que manda en Podemos, ha respondido que "lamentablemente". "Nadie en la calle me ha dicho 'qué bien' Pablo Iglesias", añade.