La oposición, entre las duras críticas a Iglesias y la alusión al PSOE de cara a otra próxima moción de censura

El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha dicho que, atendiendo a la aritmética parlamentaria, el candidato que debería haber optado a presidente del Gobierno, en una moción de censura, debería haber sido una persona "que hoy no está en la Cámara", en alusión a Pedro Sánchez. En su intervención en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Quevedo ha insistido en que no olvida cómo se perdió la "tremenda oportunidad" de un cambio político y ha lamentado que las segundas elecciones supusieran un retroceso en las fuerzas del cambio y una mejora de posiciones del PP.

Quevedo ha insistido en que se perdió una oportunidad para el cambio y en este momento, y como consecuencia de esas acciones, hay una política de continuidad. Para el diputado de NC, la moción le produce "melancolía", ya que le lleva a pensar en ese pasado inmediato, y ha reprochado a Podemos que no haya favorecido un proceso de participación que le permitiría recabar apoyos a la moción y discutir, incluso, quién podría ser el candidato. Y, por ello y en el caso hipotético de que sea posible el cambio político, Quevedo ha pedido que se revise quién es el candidato. El diputado de NC ha expresado su absoluto compromiso con el cambio político en España y ha reiterado que su postura en la votación de la moción de censura será la abstención.

Coalición Canarias acusa a Podemos de despilfarro al promover una moción sin sentido

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha asegurado que con el debate de la moción de censura se representa en el Congreso "una de las obras de teatro más caras de la historia de España" y ha acusado a Podemos de "despilfarro" por promover una iniciativa "inútil, improductiva y sin sentido". En su intervención en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Oramas ha asegurado que le indigna estar en el Congreso participando de un acto electoral de Pablo Iglesias y ha añadido que le parece un "escándalo" que quienes hablan con desprecio de la vieja política "no tengan el menor problema de usar las instituciones para sus intereses.

Oramas también ha lamentado que los contribuyentes paguen de sus bolsillos la escenificación de una sesión "inútil" y ha reprochado a Podemos que utilice las instituciones como herramienta de propaganda política para un "lucimiento" político que, ha augurado, se volverá en su contra. Oramas ha recordado a Podemos que tuvo la oportunidad de apoyar al candidato socialista Pedro Sánchez y no lo hizo porque, según ha dicho, buscaban su destrucción. Por ello, ha subrayado el, en su opinión, sinsentido de la moción y ha afirmado: "Cuando pudieron, no quisieron y cuando quieren, no pueden".

Aún más dura ha sido en la réplica. Oramas ha arremetido contra Iglesias, por su "tonito machista" contra ella y ha subrayado que ella, al contrario que él, sí puede "rendir cuentas", porque en su momento votó a Pedro Sánchez para que hubiese un cambio político. "Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas", ha dicho Oramas provocando los abucheos de Podemos. Pero ha continuado y le ha dicho a Iglesias que ese "tonito machista" que usa "con periodistas y políticas" es "problema suyo".

UPN rechaza un Gobierno de Iglesias porque sería como el de Navarra, que apoya Podemos: "El desgobierno"

El portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados, Iñigo Alli, ha anunciado el voto en contra de su partido en la moción de censura presentada por Unidos Podemos para que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno porque provocaría un Ejecutivo como el de Navarra, encabezado por Uxue Barkos y que apoya la formación morada: "Un modelo de desgobierno". En su primera intervención, Allí ha acusado a Podemos de "plegarse" a los planteamientos del nacionalismo vasco y de ser "sumiso" con Bildu, "que a día de hoy no ha condenado los crímenes de ETA" y con el que se mantiene como socio en la Comunidad Foral.

Con respecto a la lucha contra la corrupción defendida por el candidato, el diputado le ha preguntado por el juicio a Uxue Barkos en el Tribunal de Cuentas por cobrar dietas cuando era concejal en el Ayuntamiento de Pamplona y diputada en Madrid. "Si tuviese que devolver casi cien mil euros, ¿van a disolver el Gobierno de Navarra?". Alli ha rechazado el mismo debate de la moción de censura, la "perfomance" de Pablo Iglesias, ha dicho, "una perdida de tiempo y de recursos". "Acabemos con la pausa publicitaria para la gloria del señor Iglesias y volvamos al trabajo", ha añadido.

Bildu pide a Podemos que concrete cuál es su modelo de Estado

La diputada de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitilarrangoitia, ha exigido a Pablo Iglesias que concrete cuál es su modelo de Estado y de qué forma piensa llevar a la práctica el derecho a decidir que dice defender. Durante su intervención en el debate, la diputada de la izquierda abertzale ha dicho compartir con el grupo confederal en la "urgencia" y "necesidad" de "desalojar" al PP. Ahora bien, pese a coincidir en las razones esgrimidas por Unidos Podemos para echar a Rajoy de La Moncloa, Beitialarrangoitia ha apuntado que "la principal incógnita" de Bildu radica en cómo piensa el partido morado democratizar el Estado "para que la defensa de la plurinacionalidad y el derecho a decidir se lleve a la práctica".

La exalcaldesa de Hernani ha cuestionado que desde Podemos defiendan que en el referéndum catalán no cabe una apuesta unilateral "serio y viable" y, sin embargo, Iglesias no especifique cuál es la salida por que la apuesta para solucionar las demandas de la ciudadanía de esa comunidad. Porque, según ha advertido, si lo que pretende es esperar a que se conforme una mayoría que posibilite un cambio de la Constitución, puede que pasen "décadas". "Por tanto, le pido más concreción si quiere que su posición sea creíble", respecto a su política territorial, ha insistido.

PDeCAT pide claridad a Iglesias sobre el referéndum

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, le ha pedido a Iglesias "claridad" sobre el referéndum de independencia que la Generalitat de Cataluña pretende celebrar el 1 de octubre, porque la posición de Podemos y de sus socios catalanes "parece como mínimo confusa" y no se sabe si estarán o no del lado de "las instituciones catalanas". Su discurso, ha agregado, tiene el "tono jacobino" de PP, PSOE y Ciudadanos.

Campuzano le ha dicho que "si alguien puede estar en contra del PP" es el PDeCAT, que estaría dispuesto a apoyar una alternativa a Rajoy, pero ha afeado al candidato cómo presentado esta iniciativa, sin buscar consensos previos con el resto de partidos que podrían apoyarla. Y también le ha confesado que su partido no se fía de la "izquierda española" cuando habla del apoyo a la plurinacionalidad.

Compromís invita al PSOE a sumar para "madurar" nueva moción en septiembre

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha dicho que su partido votará la moción de censura con "convicción", sin hacer el "trabajo sucio a nadie", aunque no prospere, y ha emplazado al PSOE a "sumar voluntades" para "armar" en los próximos meses una nueva consensuada que salga adelante. En su intervención ha pedido al PSOE que recuerde que, aunque no coincida con la iniciativa impulsada por Unidos Podemos porque "no está madura" y por su oposición al candidato, mantenga que lo esencial es sacar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, porque "es censurable".

Baldoví ha sostenido, por ello, que la moción está "justificada" y ha invitado al PSOE, tras su congreso federal de este fin de semana, a "sumar voluntades" y "madurar" durante el verano una nueva moción que pueda prosperar y para la que se acuerde un programa y candidato. Para el diputado de Compromís, septiembre "da una segunda oportunidad" para una nueva moción y también para que la jornada de hoy no haya significado "solo un mal rato para Rajoy y el PP".

El PNV acusa a Iglesias de buscar "protagonismo" y rechaza que sean alternativa

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha justificado la abstención de su grupo ante la moción de censura contra Rajoy porque, a su juicio Iglesias sólo busca "protagonismo" y no representa una "alternativa de Gobierno". "Usted no ha perseguido intentar conformar una mayoría alternativa al Gobierno porque probablemente no era eso lo que le interesaba, sino algo mucho más prosaico: simplemente asegurarse una efímera tribuna para su protagonismo", ha asegurado Esteban durante su intervención.

En esta línea, el portavoz del PNV ha acusado a Iglesias de "maltratar a sus posibles aliados", al anunciar su moción "sin haberlo consultado con ningún otro grupo, dándolo a conocer a través de los medios" y "haciéndolo en plena elección interna" del PSOE. Esta actitud demuestra, a su juicio, que la formación morada no perseguía con esta moción conformar un Gobierno alternativo sino protagonismo, como también lo demuestra el hecho de que haya presentado un programa "poco trabajado".

Eso sí, Esteban sí ha reconocido a Iglesias que es posiblemente uno de los políticos que hablan "con más claridad" sobre plurinacionalidad. "La música no suena mal", ha señalado, aunque ha avisado de que en su formación están "escaldados de promesas con caducidad a conveniencia".

ERC se centra en el referéndum independentista

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha dicho que no van a convocarse elecciones autonómicas en Cataluña antes del 1 de octubre, fecha anunciada para la consulta independentista. "Solamente habrá elecciones con posterioridad a la celebración del referéndum. Elecciones autonómicas si gana el no y elecciones constituyentes si gana el sí", ha subrayado. Buena parte de su intervención la ha dedicado el portavoz de ERC a la cuestión soberanista y ha sido para negar que sea un desafío, sino "un mandato democrático".

"Vosotros sí, creéis en el sí se puede, en la desobediencia ante la tiranía", ha recalcado dirigiéndose a Iglesias, a quien ha trasladado el respaldo "orgulloso" de los diputados de ERC pese a que en un principio este partido vinculó su apoyo a la moción de censura con un compromiso claro con el referéndum catalán. Ahora, Tardà ha hecho suya la iniciativa por la censura que supone a todo un régimen "convertido ya en un estercolero rebosante de corrupción", ha argüido, antes de felicitar a Pablo Iglesias por haber provocado una "batalla ideológica urgente y necesaria" y de definir a Unidos Podemos como "la izquierda transformadora".

Según Tardà, aun cuando la moción no salga adelante, habrá servido para recoger la "ira" de "tanta gente decente" y ha señalado que hay una alternativa al "statu quo del 78", el del "régimen de la segunda restauración monárquica, tan corrupta como la primera". "Hacemos nuestra vuestra moción de censura", le ha dicho, y ha argumentado que lo hacen en contra del Gobierno de Rajoy que "no ha roto con el franquismo", que "ha desguazado" el estado del bienestar y que "ha condenado a la precariedad cuando no a la pobreza" a millones de personas. Y que, sobre todo, está motivado por la corrupción en la que, a juicio de Tardà, está instalado el PP.