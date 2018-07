Òmnium reúne en un vídeo a personalidades internacionales para pedir la libertad de los políticos presos

Bajo el lema 'We demand justice and freedom'

Bajo el lema 'We demand justice and freedom' también recoge las voces de la activista Angela Davis, la premio Nobel de la Paz Jody Williams, el entrenador Pep Guardiola, el abogado especialista en derechos humanos Ben Emmerson, el periodista y escritor Martín Caparrós y el fundador del Art for Amnesty de Amnistia Interancional, Bill Shipsey.

El vídeo, grabado en inglés y subtitulado al catalán y castellano, ha estado dirigido por el fotoperiodista y ganador del Premio World Press Photo Samuel Aranda, y tiene como hilo conductor un manifiesto que los protagonistas leen a cámara en el que se enumera "una lista de agravios y vulneración de derechos que han tenido lugar en los últimos años en el Estado", según la entidad.