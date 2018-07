Nueva Canarias constata ante el Rey la "oportunidad perdida" y defiende un esfuerzo final

Tras reunirse durante unos cincuenta minutos con el jefe del Estado en su despacho del Palacio de la Zarzuela, Quevedo ha comparecido en el Congreso para explicar su conversación con Felipe VI, del que ha destacado la actitud de "seriedad y sosiego" que transmite en un momento muy delicado para la vida política.

"No será que se lo han puesto fácil, se lo he tenido que decir", ha manifestado igualmente al criticar algunas "operaciones" que a su entender han pretendido "utilizar" la figura del jefe del Estado durante las negociaciones de las fuerzas políticas para desbloquear la situación.

En la primera de las ocho entrevistas que hoy mantendrá el Rey en su última ronda de consultas antes de la previsible convocatoria de nuevas elecciones, don Felipe ha escuchado al diputado canario lamentar que los partidos hayan actuado más movidos por "problemas internos" que por el interés general; "vamos suspendiendo", ha admitido, a la hora de buscar una "alternativa de Gobierno".

No obstante, ha defendido al socialista Pedro Sánchez como el único que se ha arriesgado en este período, al someterse a una investidura que resultó fallida.

"Mantenemos la confianza en el papel del líder del PSOE, quien pudiendo haber eludido riesgos, los ha enfrentado y ha hecho una apuesta política de acción de Gobierno, que no es poco, en tiempos en los que priman las ocurrencias", ha destacado.

Así, Nueva Canarias, que concurrió a las elecciones en coalición con el PSOE, entiende que todavía cabe alguna posibilidad de buscar un acuerdo "hasta el último segundo", que en su opinión ya no sería de Gobierno, sino de legislatura, y así se lo ha hecho saber al Rey.

Su propuesta es facilitar, si fuera necesario con la abstención de algunos grupos, la formación de un Gobierno que echara andar y que permitiera poner en marcha las reformas más importantes que necesitan los ciudadanos y sobre las que ya se ha pronunciado el Congreso con la aprobación de varias proposiciones no de ley.

En este sentido, ha citado la reforma fiscal, la defensa de los servicios públicos, la lucha contra la corrupción, la persecución a los evasores fiscales o el apoyo a la "gente que lo está pasando peor".

Pedro Quevedo ha resaltado que Felipe VI "maneja su condición de jefe del Estado de forma exquisita" al ser preguntado si el Rey compartía su opinión sobre el "suspenso" que merece la clase política por no ser capaz de llegar a un acuerdo; "él nunca haría un comentario de esa naturaleza", ha añadido.

En tono más distendido, ha explicado que con el Monarca ha comentado que ya se han visto en dos estaciones diferentes -invierno y primavera- y que a lo mejor vuelven a hacerlo en una tercera, el verano, si se repiten las elecciones; "y me he comprometido a no ir en bañador", ha bromeado.