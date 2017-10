"No entiendo lo que pasa, sólo soy un perro"; denuncian el veto a perros policía en un evento en Cataluña

Con motivo de dar a conocer la labor de los animales en las fuerzas y cuerpos de seguridad, dos antiguos perros policía iban a participar en un acto en Cataluña, sin embargo, finalmente han sido vetados, según denuncia la asociación Héroes de 4 Patas.

A través de su cuenta de Facebook, esta asociación ha publicado un mensaje como si fuera uno de los perros: "Reconozco que soy un poco 'granujilla' y un poco travieso. Lo que no entiendo es por qué a algunos no les gusta mi presencia. No entiendo lo que está pasando en Cataluña, pero lo único que sé es que tenía que ir a un lugar y ahora no quieren que vaya, no sé si es por mi ex trabajo o por el uniforme de quien me educó. Yo no entiendo qué está pasando, sólo soy un perro".

Héroes de 4 Patas se encarga de buscar un hogar a los perros que han trabajado en la Policía.