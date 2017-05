Los nacionalistas se abstendrán en la moción de censura de Podemos porque no le ven sentido

El PNV y PDeCAT han avanzado que con toda probabilidad se abstendrán en la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy porque coinciden en que "no tiene muchos sentido" al no tener los aliados suficientes ni un programa de Gobierno que haya sido negociado con otros partidos.

Así lo han indicado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el del PDeCAT, Carles Campuzano, quien además ha emplazado a Unidos Podemos a seguir el consejo de Compromìs y aplazar su moción de censura, y así se lo plantearán en una nueva reunión que mantendrán esta semana.

Aitor Esteban, en declaraciones antes de la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, ha anunciado que el voto del PNV será la abstención si la dirección del partido no decide otra cosa, y ha considerado además que el debate de la moción es posible que refleje que no hay "otra alternativa de Gobierno" al PP.

"Esta moción planteada tal y como está, está a mayor gloria del quien la presenta. No tiene ningún sentido, no hay ninguna base, no se han generado mayorías suficientes, no hay un programa de gobierno negociado con el resto de partidos, se anunció antes incluso de presentarse, no tiene fuste", ha señalado.

El PDeCAT aún no ha fijado su voto de forma definitiva, ya que tiene previsto volver a reunirse con Unidos Podemos esta semana, pero, según Campuzano, hay varios aspectos que les sitúan lejos de poder dar un sí a la moción de censura de Pablo Iglesias.

"No es una moción de verdad, no va a tener los apoyos suficientes para que pueda progresar", ha recalcado.

Asimismo, Campuzano ha argumentado que no pueden apoyar un cambio de Gobierno "sin un compromiso explícito del candidato sobre el referéndum", pero que ese compromiso tampoco es suficiente.

"El referéndum es condición necesaria pero no suficiente. En España las mociones de censura son constructivas y no se trata sólo de censurar a Mariano Rajoy, sino de aceptar que Pablo Iglesias encabece el Gobierno", ha añadido.

El portavoz del PDeCAT ha asegurado que están "muy lejos" de compartir el programa económico y social de Unidos Podemos y que ese es uno de los asuntos clave para poder dar su apoyo.

Por todo ello, ha instado a Iglesias a escuchar la propuesta de la líder de Compromìs, Mónica Oltra, y a aplazar esa moción de censura.

A pesar de estas críticas, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell ha insistido en que la "responsabilidad política" de Unidos Podemos es presentar esa moción de censura, que es también un compromiso con su electorado y puede ser "un paso importante para abrir la perspectiva del cambio".

Su compromiso, ha dicho, es hacer "todo lo posible" para intentar desalojar al Gobierno del PP por "ética política". "Es lo que nos pide la gente, que nos movamos", ha enfatizado.