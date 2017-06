Montoro: "El que decide cuando se va un jugador es el presidente del Gobierno"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha pedido al PSOE que no "perturbe" la estabilidad política del país al pedir su dimisión, y ha afirmado que es el presidente del Gobierno quien decide cuando "uno o varios jugadores entran o salen de la cancha de juego".

Durante su intervención en el pleno del Congreso para contestar a la interpelación realizada por el grupo socialista que le ha urgido a que abandone su cargo cuanto antes, Montoro ha reprochado al PSOE que no supiera que existían 40.000 millones de euros sin declarar y posteriormente afloraron gracias a la Declaración Tributaria Especial (DTE) que aprobaron en 2012, conocida como amnistía fiscal.

"¿Quién estaba en el Gobierno que no conocía los 40.000 millones?. ¿Era un servidor o eran los antecesores?. ¿Que no se enteraron que había 40.000 millones fuera de España", ha dicho tras ironizar con que "ojos que no ven corazón que no siente".

El ministro también ha recordado que la actual portavoz socialista, Margarita Robles, formaba parte de las administraciones del gobierno socialista cuando se acordaron las leyes de la amnistía fiscal, y ha puntualizado que ni la "Agencia Tributaria fue capaz de identificar" a los propios acogidos a la amnistía que aprobó el PSOE.

Además, ha puntualizado que cuando llegaron al Gobierno aprobaron un Real Decreto ley que contemplaba medidas tributarias que limitaron los gastos financieros de las grandes empresas y pusieron un recargo en el IRPF, y que ninguna de ellas fue recurrida por los socialistas.

Montoro ha afirmado que sólo hay un dirigente del PP, en referencia al exministro Rodrigo Rato aunque no le ha mencionado, que se acogió a la amnistía fiscal, y que precisamente está encausado por las investigaciones relacionadas con la declaración obligatoria de bienes en el extranjero (modelo 720).

"Uno, no hay más", ya que -ha precisado- los implicados en el Caso Gürtel "no estuvieron en la DTE". Por su parte, el diputado del PSOE Julián López Milla ha insistido en que el ministro debe dimitir porque perjudica a la credibilidad y confianza de las instituciones.

"Usted está limitando la capacidad política del Gobierno y da argumentos para reaccionar ante los que quieren saltar por encima de la Constitución", ha dicho López Milla, que ha insistido en que "su mantenimiento en el Gobierno sería una gran noticia para los antisistemas y los que proponen consultas inconstitucionales".

El diputado socialista le ha pedido "humildad" y "dignidad política" para marcharse. "El presidente del Gobierno debería haberle exigido su salida en vez de ser cómplice", le ha espetado el diputado socialista.

Montoro ha criticado que el PSOE "ahora vea bien a Podemos" y le ha pedido que no "perturbe la estabilidad política del país". "Los gobiernos los nombra el presidente del Gobierno y es el presidente el que decide cuando uno o varios jugadores entran o salen de la cancha de juego", ha afirmado.

López Milla ha sido crítico al afirmar que las consecuencias de la amnistía fiscal son "irreversibles", y ha mostrado su temor de que el Ejecutivo supiera que era "probable" que la amnistía fiscal fuera declarada inconstitucional."Ustedes ya contaban con que los que se acogiesen a ella nunca perderían sus beneficios y contaban con que sus consecuencias quedarían para siempre", le ha recriminado.