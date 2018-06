ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Miquel Iceta, sobre Torra: "Le vi con ganas de dialogar"

El líder del PSC critica que Inés Arrimadas no acudiera a la reunión con Quim Torra y asegura que "una pancarta no puede impedir que se inicie un diálogo institucional". Respecto a Torra, asegura que tiene ganas de dialogar aunque no puede asegurar que vaya a abandonar la vía unilateral".