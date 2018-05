Miles de policías y guardias civiles exigen una equiparación salarial "real"

Miles de policías y guardias civiles se han manifestado hoy por las calles de Madrid convocados por la asociación Jusapol para pedir una equiparación salarial , que, según los convocantes, no se ha conseguido con el acuerdo de sindicatos y asociaciones con el Ministerio del Interior.

La marcha se ha iniciado en la plaza de España a las 13.00 horas, con casi una hora de retraso para esperar a los 30 agentes que el pasado 22 de abril partieron de Oviedo para realizar un recorrido reivindicativo a pie de 14 etapas, de 40 kilómetros cada una, hasta la madrileña Puerta del Sol.

A la pancarta principal de la protesta ha precedido una que portaban agentes en segunda actividad y en la reserva, que consideran que son los "olvidados" en el acuerdo con Interior.

Esta pancarta exponía "13.481 están fuera del acuerdo. Vivimos los peores momentos y nos han dejado en el olvido".

Tras la pancarta principal -en la que podía leerse "Equiparación real en 2020" y "Por nuestro pasado, presente y futuro. Equiparación ya"- se han situado, además del presidente de Jusapol, Natan Espinosa, los dirigentes de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, Ignacio Aguado y Begoña Villacís; la europarlamentaria de UPyD Maite Pagazaurtundua y la diputada socialista Zaida Cantero, entre otros.

Al menos 10.000 manifestantes, según fuentes policiales, han recorrido, desde la plaza de España, la Gran Vía en un ambiente festivo que ha atraído la atención de los turistas que, móvil en mano, han fotografiado la cola de agentes que llenaba esta emblemática calle de la capital.

Ya en Cibeles, los manifestantes han enfilado el paseo del Prado, han homenajeado a los caídos en el monumento de la plaza de Neptuno y han parado a la altura del Congreso para dejar el calzado que los que han realizado la marcha a pie han usado en su protesta.

"En esta familia nadie lucha solo" o "Policía y Guardia Civil, una sola familia y un solo grito: equiparación" son algunos de los eslóganes que han acompañado la marcha, en la que por megafonía se repetía la idea fuerza de la protesta: "A igual trabajo, igual salario".

Una idea que ha trasladado, en declaraciones a los periodistas, el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, quien ha criticado el acuerdo firmado por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles con Interior porque ha dejado fuera a los agentes en segunda actividad y reserva, las horas extraordinarias o el pago por la asistencia a juicios.

Se trata, según ha dicho, de aspectos en los que no se equipara a las fuerzas de seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra.

Mientras, el secretario general y portavoz de Interior del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha mostrado su apoyo a los "héroes" que iniciaron la marcha en Asturias por la equiparación salarial y hoy han llegado a Madrid.

Según Gutiérrez, Ciudadanos estará vigilante para que el acuerdo de equiparación se cumpla y exigirá al Gobierno del PP otros 500 millones en el Presupuesto de 2019 para continuar en ese proceso que a tres años que significaría la equiparación "de verdad y real", la que es "de justicia porque estos hombres y mujeres son los que lo dan todo por nosotros".

Zaida Cantera, del PSOE, ha aprovechado para dar las gracias y felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado por ser unas de las principales responsables del final de ETA y por el "magnífico trabajo" que realizan y que merece una "dignidad salarial".

Ha recordado que su grupo en el Senado logró el apoyo a una moción por la que se pedía 1.800 millones de euros para la equiparación, pero no se ha cumplido.

La eurodiputada de la alianza europea de liberales y demócratas (ALDE) Beatriz Becerra también ha asistido a la marcha, así como la de UPyD Maite Pagazaurtundua.

Mientras que la primera ha dicho que el acuerdo de Interior es solo una subida salarial y no una equiparación, la segunda ha señalado que no tenía sentido que los héroes de la democracia, "los que han evitado que los terroristas terminaran con nuestro sistema democrático", no tengan salarios adecuados.