Miles personas se manifiestan en toda España por el empleo estable y los salarios dignos

Cuarenta años después de su legalización, los sindicatos vuelven a salir el Día del Trabajo a la calle para exigir a la patronal un pacto salarial y al Gobierno la derogación de las reformas laborales, que permitan tener salarios y empleos dignos.

En Madrid, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo, y Pepe Alvarez, respectivamente, han insistido en este 1 de mayo en que el cambio que necesita España se impulsará en la calle, la movilización y con la huelga. Esta ha sido la primera vez que este año los sindicatos han hecho alusión a una posible huelga.

Los líderes sindicales han puesto de relieve esta idea durante los discursos con los que han cerrado en la Puerta del Sol la manifestación convocada en Madrid, bajo el lema 'No hay excusas. A la calle', con motivo del 1 de mayo, y a la que han asistido unas 12.000 personas, según la delegación de Gobierno y 50.000 según los sindicatos.

Entre los políticos que han acudido se encontraban el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez.

El secretario general de UGT, Pepe Alvarez, en su segunda manifestación del 1 de mayo al frente del sindicato, ha advertido de que "sin movilización no es posible asumir la recuperación de derechos ni recuperar las libertades que están siendo arrebatadas en muchos casos".

Alvarez también ha recordado que se están empezando a recuperar algunos derechos. De hecho, ha subrayado que "gracias a la movilización" la función pública ha logrado un acuerdo que generará 350.000 empleos en este ámbito y que acabará con "la precariedad a la que los funcionarios han estados sometidos en los últimos años".

Para Alvarez, este acuerdo es un claro ejemplo de que con la movilización "se puede avanzar". No obstante, es consciente de que todavía queda "una verdadera negociación de derechos laborales y económicos".

En esta línea, Toxo, que ha afirmado que "este no es un 1º de mayo más", ha subrayado que las organizaciones sindicales van a seguir asistiendo a las mesas del diálogo, tanto en el ámbito bipartito como tripartito, aunque ha señalado no dudarán en echarse a las calles si no hay resultados.

Toxo no ha dudado en afirmar que "frente a las fanfarrias oficiales del Gobierno" que asumen que se ha dejado de lado la recesión, la realidad es otra "muy diferente", ya que la recuperación y la salida de la crisis no se está trasladando a la ciudadanía.

"Los ciudadanos saldremos de la crisis cuando la mayoría social recupere los niveles de calidad de vida y de derechos que tenían antes de su inicio", ha subrayado, tras insistir en que mientras tanto únicamente se puede hablar de que en España hay "paro, pobreza, desigualdad y un tufo de corrupción".

Toxo ha añadido que únicamente será posible mejorar la situación del país si se desalojan "las políticas y los políticos" que mantienen esta situación en España.