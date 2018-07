Miguel Gutiérrez, sobre Eva Borox: "La realidad es que ha dimitido"

El diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha insistido esta mañana sobre la dimisión de Eva Borox, número 3 del partido, que el motivo se remonta a una situación de "hace más de diez años". Mantiene que "la realidad es que ella ha dimitido" y que eso es lo "importante".

En la entrevista en Espejo Público, ha recordado que hay más parlamentarios en "situaciones parecidas", que "han estado en un partido y luego en otro". Dice que para estos casos en Ciudadanos "nunca" han tenido "detectives" y que únicamente hacían una "búsqueda simple en los medios públicos" sobre las informaciones que había de los candidatos. "Así queda el asunto, no hay más allá", apostilló.

Sobre la reunión a tres que tenían prevista entre el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos asegura que han citado al PP y ellos han respondido "por carta" que "no iban a asistir".

Gutiérrez cuenta que en la carta el PP "pidió" que hiciesen de "mediadores entre Sánchez y Rajoy para que se reunan", aunque considera que no les "necesite" para ello.

Preguntado sobre la llamada que realizó a Rafael Hernando durante la tanda de penaltis de cuartos de final de la Champions de Atlético de Madrid, dijo que desconoce, cuando llama a alguien, "lo que está haciendo". No obstante aseguró que en una situación de "crisis institucional", mientras se "intenta" formar gobierno, "estamos para otras cosas y no para ver partidos de fútbol".

Además, sobre posibles cambios en el Partido Popular ha insistido que Ciudadanos no piensa en ningún candidato para suceder a Rajoy, "nosotros no hacemos primarias en otros partidosa". "Nos gustaría que hubiese un proceso democrático en el PP", aunque dijo "sabemos que no hay democracia interna".

Desde Ciudadanos ven complicado un gran pacto, ya que tras las reuniones con PNV y Compromís han quedado al descubierto diversas discrepancias en torno al acuerdo de Gobierno, según ha contado Gutiérrez. Insiste en que "no" vetan a nadie y que si no son "capaces" de "llegar a acuerdos por estar en posiciones distinas, lo que hay que hacer es sentarse".

Este jueves Pedro Sánchez pedía ayuda a Tsipras para que actúe de mediador entre el PSOE y Podemos. Gutiérrez ha insistido que "si Sánchez quiere hablar con Podemos, lo que tiene que hacer es sentarse y hablar" y añadió que el modelo que busca Ciudadanos "no es precisamente el modelo griego".