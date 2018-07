Micaela Navarro, sobre unas posibles elecciones: "Hasta que el árbitro no pita, el partido no se ha acabado"

La presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ha insistido en que mantiene la esperanza de que haya una solución para que no se tengan que repetir las elecciones pero mantiene que su partido no va a pactar con el PP, a quien critica porque asegura que en la agenda de los socialistas nunca ha estado previsto llegar a un acuerdo de gobierno con ellos. Sobre la posible coalición entre Podemos e Izquierda Unida de cara a unos posibles comicios, Navarro critica la actitud del partido de Iglesias y dice que ahora "va detrás de ellos" tras la pérdida de votos que prevén las encuestas.

La vicepresidenta segunda del Congreso y presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ha explicado en Espejo Público que "es lógico que cualquiera nos podamos equivocar" en alusión a la crítica de Pablo Iglesias a un periodista, pero insiste en que el líder de Podemos no soporta bien las críticas y asegura que "ponerse en el papel de víctima" demuestra que no se trata de un error.

Navarro insiste en no generalizar en cuanto a cómo se reciben las críticas, pero cree que "hay partidos que aceptamos que forma parte de las reglas del juego" ser criticado y asegura que cuando "la crítica pasa las líneas, duele".

Afirma que a algunos políticos de Podemos las críticas les molestan "porque nacieron en la otra orilla, para criticar lo que se hacía en el ámbito político", y ahora son ellos los que reciben críticas porque están en el plano político y sentencia "la nueva política -que para mí no tiene nada de nueva- es más sensible".

Sobre los pactos de gobierno y una posible investidura en el último momento antes de que se disuelvan las Cortes, Navarro dice que "hasta que el árbitro no pita, el partido no se ha acabado" y asegura que se tiene que mantener la esperanza de que haya una solución que no pase por repetir las elecciones.

Micaela Navarro ha criticado además la actitud del Partido Popular porque asegura que en la agenda del PSOE nunca ha estado pactar con ellos.

En cuanto a una encuesta publicada un medio de comunicación en la que revela que Podemos perdería 11 escaños y sólo repetiría el resultado del 20-D si se presenta en coalición con Izquierda Unida, Micaela Navarro insiste en que no quiere pensar en unas elecciones y confía en que se puede llegar a una solución.

Además critica que en las pasadas elecciones Podemos presentarse en una coalición con Izquierda unida y ahora "va detrás de ellos", tras la pérdida de votos que prevén las encuestas.

Sobre el posible fichaje de Íñigo Errejón por el PSOE como se ha publicado en un diario, Micaela Navarro dice que "no es más que una estrategia del señor Iglesias que posiblemente le gustaría ver desaparecer a una persona del talante del señor Errejón", pero insiste en que no es posible que al PSOE se le ocurra "tantear" al secretario político de Podemos. Además explica que en su partido hay personas tan preparadas y con tanto talante como Íñigo Errejón e insiste en que forma parte de una "estrategia" de Iglesias para "distraer".