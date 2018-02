La Mesa del Parlament se reúne hoy pero no prevé abordar la iniciativa de JxCat para cambiar la Ley de la Presidencia de la Generalitat

PARLAMENT

La Mesa del Parlament se reúne esta mañana pero no tiene previsto abordar hoy la iniciativa de Junts per Catalunya para cambiar la Ley de Presidencia.Una modificación que busca la investidura a distancia de Carles Puigdemont para que pueda gobernar desde Bruselas. La formación registró su propuesta el viernes y pidió que se tramitara de urgencia pero la Mesa no la ha incluido en el orden del día.