Méndez de Vigo: "No me sorprende que Puigdemont no vaya al Senado, no quiere dialogar"

Portavoz del Gobierno

Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado que no le sorprende que el president Puigdemont no vaya a acudir al Senado mañana a defender sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña: "A mí no me sorprende que no venga, está claro que no quiere dialogar", ha dicho.