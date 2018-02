Méndez de Vigo, sobre la investidura de Puigdemont: "El Gobierno no va a consentir modificar una ley de forma fraudulenta"

El portavoz del Gobierno critica que "toda la política catalana pase por el destino de Carles Puigdemont " y subraya que en aplicación del artículo 155 no se va a permitir que los independentistas aprueben una "ley fraudulenta" para modificar su estatus e investirlo.

Íñigo Méndez de Vigo ha subrayado en una entrevista en Espejo Público que el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos no está en peligro y que estar en desacuerdo en ciertos puntos es "algo natural de la política". Sin embargo, les une el objetivo de dar estabilidad al país y espera que haya acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero "nada está escrito" porque "es difícil y hay que aunar a muchos". Por ello, ha reiterado que "los presupuestos son buenos para la gente y dan una imagen de estabilidad". En caso de que no se aprueben los nuevos presupuestos, el portavoz del Gobierno no se ha posicionado sobre si habría un adelanto electoral.

En cuanto al resultado de las encuestas, Méndez de Vigo les ha restado importancia y se ha mostrado optimista sobre el último CIS. Igualmente, no le parece alarmante que los ministros sean desconocidos para los ciudadanos, según el último barómetro, y ha explicado que Mariano Rajoy les está animando a salir más en los medios de comunicación y explicar lo que el Gobierno está haciendo.

En este sentido, considera que Ciudadanos y Podemos no podrán sacar adelante su propuesta de reforma electoral porque "no tienen los votos necesarios para ello" y subraya la importancia de modificar esta ley porque "establece las reglas del juego", aunque no le parece mal que se abra un debate sobre la cuestión.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte también ha criticado que Ciudadanos "se atribuye todo" en relación con la propuesta del MIR educativo que está sobre la mesa estos días y que se podría incluir dentro del nuevo pacto educativo. En cualquier caso, ha defendido la idea de poner a los profesores en el foco y ha señalado que sus modelos son los nórdicos y se están analizando las propuestas de la OCDE.

Candidatura de Luis de Guindos

El mandatario ha criticado las declaraciones de Margaritas Robles en las que establecía que la candidatura del ministro de Economía a la Vicepresidencia era un "desprecio a las mujeres". En su opinión, estas palabras suponen no hacer "aprecio a las mujeres" porque se debe elegir al mejor candidato independientemente de que sea hombre o mujer, y De Guindos "es el ministro que salvó a España de la crisis". Por ello, ha pedido al PSOE que sea "elegante".

En este sentido, considera que "hay muchas posibilidades" de que España consiga el puesto porque "merece estar ahí" ya que "es un país que ha hecho las cosas muy bien en materia económica", aunque "no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".

Situación en Cataluña

En cuanto a la propuesta de Carles Puigdemont de aprobar una nueva ley para ser investido, Méndez de Vigo ha criticado que "toda la política catalana pase por el destino de esta persona". "Volver a las andadas de modificar fraudulentamente una ley para permitir un estatus a este señor es una malísima noticia", ha descrito, y ha añadido que "el Gobierno no lo va a consentir" en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Satisfecho con la gala de los Goya

El responsable de cultura también ha opinado sobre la fiesta del cine español que se celebró el pasado sábado, y en la que no recibió muchas críticas, como sí que le ocurrió a sus predecesores. "Yo disfruté con la gala", ha enfatizado el ministro, que recomienda ver todas las películas que fueron preseleccionadas, las cuales él ya visionó porque es su "deber" pero también porque le gustan.