Maza niega haber dado órdenes políticas a Stern para no investigar a Pedro Sanz

Por el contrario, ha reconocido que el propio fiscal riojano “no se ha opuesto a su sobreseimiento y va a adherirse, salvo superior criterio, al recurso del Ayuntamiento en el sentido de proseguir la investigación de todos aquellos propietarios beneficiados por la formulación del plan municipal”, recordando así que la investigación continúa.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ha hecho alusión a la nota de prensa de Stern, que alega que “solamente tuvo repercusión en la prensa local”, en la que niega haber recibido instrucciones para archivar ninguna causa.

Sobre ella también ha recordado que “frente al auto de incoación del procedimiento 918/116 el Ministerio Fiscal se mostró partidario de su investigación, adhiriéndose únicamente de manera parcial al recurso interpuesto por la defensa en el sentido de no observar infracción alguna ni en los concejales de la Corporación, ni en la COTUR, solicitando expresamente la desestimación del resto de los motivos del recurso”.

En cuanto al caso del presidente de Murcia, ha aceptado que “efectivamente, la instrucción la di yo -y asumo la responsabilidad- y les informo del procedimiento seguido”, y con esto explica que “aquí ya les anticipo que no di absolutamente ninguna orden en ningún sentido”.

Ha querido recordar que él mismo quiso “asegurarse” por si “alguien imprudentemente o incorrectamente haya dado una orden desde la Fiscalía General o me haya atribuido alguna orden, por lo que pido informes al señor fiscal, que me hace un análisis interesante del tema de la evolución de ese procedimiento, al que no puedo aludir por lo que les decía anteriormente de que no puedo entrar en los casos concretos que son objeto de investigación, entre otras cosas para no perjudicar dicha investigación y las sanciones que procedan”

Finalmente ha concluido su intervención sobre este caso reincidiendo en que no se habían dado órdenes desde su departamento para no investigar al expresidente riojano.