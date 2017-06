Maza: "La Fiscalía actuará con energía sobre el referéndum si llega el momento"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza , ha asegurado hoy que la Fiscalía actuará con "toda energía" en el referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , si llega el momento y los acontecimientos "lo aconsejan", porque con meras "opiniones o deseos" no es suficiente .

Durante su asistencia a la clausura del curso de especialistas de la Fiscalía en Extranjería, Maza ha hecho unas breves declaraciones a los periodistas.

Ha recordado que la Fiscalía es una institución "clave" en la defensa del Estado de Derecho, pero ha insistido en que no puede pronunciarse sobre "propósitos, declaraciones o manifestaciones".

"Si llegado el caso los hechos aconsejan que la Fiscalía actúe con toda energía y en defensa de la legalidad, en ese momento nos pronunciaremos", ha añadido.

Porque "con meras opiniones que se viertan por ahí o deseos, no es suficiente. Tiene que haber algo que se pueda valorar si es que se produce, que ojalá no. Como esto ha sido un anuncio, no vamos a entrar en ninguna valoración", ha concluido Maza.