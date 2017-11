Maza espera que Bélgica extradite a Puigdemont pues hay argumentos "de sobra"

El fiscal general del Estado , José Manuel Maza , ha expresado su confianza en que Bélgica extradite al expresident catalán Carles Puigdemont pues considera que hay "fundamentos de sobra" para atender la petición de la justicia española aunque ha admitido que esa decisión no le corresponde a él.

Maza ha hecho estas declaraciones antes de pronunciar la conferencia "El fiscal: nuevo director en la investigación penal", organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta en València y que tenía que haberse celebrado el pasado lunes, aunque fue finalmente suspendida el mismo día en que se anunciaron las querellas de la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlament catalán.

Preguntado sobre la decisión de la justicia belga de dejar en libertad con medidas cautelares a Puigdemont y cuatro exmiembros de su gobierno, ha dicho que respeta las decisiones jurisdiccionales y más si proceden de un Estado miembro de la Unión Europea.

Tras reiterar que cada caso "es distinto" según el país en que se instruya una causa, ha puesto el ejemplo de que la situación por el riesgo de reiteración delictiva no es la misma en España que en el extranjero. Ha dicho que aún no conoce los fundamentos en que se basa la decisión tomada anoche respecto a Puigdemont y cuatro exconsellers pero ha insistido en que le puede parecer "razonable" por cuanto su presencia "en la calle" belga "no es lo mismo" que en España.

Sobre si la Fiscalía pedirá este jueves el ingreso en prisión para Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament catalán, ha dicho que no puede anticipar la posición del ministerio público "y menos antes de que preste la declaración correspondiente" y se desconozca "si hay fundamentos" para pedirlo. "Todo dependerá de lo que declare" ese día, ha añadido Maza, quien ha recordado la posición de la Fiscalía respecto al riesgo de reiteración delictiva y que esa medida debe ser adoptada posteriormente por los jueces.

Sobre los posibles delitos que se puede imputar a los procesados, ha explicado que la fiscalía ya presentó en su querella "todas las diferentes opciones que se pueden presentar" contra ellos pero que será en el escrito de acusación, una vez declaren, donde se concretarán sus posiciones.

Ha dicho sentirse "absolutamente" respaldado por la carrera fiscal y ha valorado el comportamiento "ejemplar" de los fiscales, especialmente los catalanes a pesar de que lo están pasando "muy mal" y de las "presiones, incluso familiares, muy fuertes" que están sufriendo y que ya se están "comprobando", según ha dicho. "Y sin embargo están al pie del cañón, independientemente de sus ideas, algunos incluso con convicciones nacionalistas", pero están "cumpliendo con su deber, que es la defensa del Estado de derecho", ha reivindicado el fiscal general del Estado.

También ha remarcado "la autonomía del ministerio fiscal, que hace lo que debe al margen del resto de los poderes" del Estado, y sobre la petición de Vox de abrir diligencias a TV3 y Catalunya Ràdio, Maza ha dicho desconocerla y ha añadido: "Habría que estudiarlo, pero no se nos ha ocurrido nada semejante".

Asimismo, ha insistido en que el título de "Más dura será la caída" que figura en los metadatos de la nota de prensa donde se explicaba las querellas contra el Govern cesado y la Mesa del Parlament se debió a un error "desafortunado" por el que han pedido ya disculpas y que se justifica en el título de un documento anterior de un miembro de la fiscalía "aficionado a la música", concretamente a Gabinete Caligari y a una de sus canciones.