Más del 90% de examinadores de la DGT hace huelga y paraliza 7.000 pruebas

Asextra ha convocado la jornada de huelga ante la "asfixiante" falta de personal y en protesta por lo que consideran un incumplimiento de las promesas de la administración tras las protestas de hace casi dos años. Hay prevista una concentración a mediodía ante la secretaria de Estado de Función Pública, en la calle María de Molina de Madrid. CSIF ha informado en un comunicado de que la convocatoria "ha sido un éxito" al ser secundada por más del 90 por ciento de la plantilla.

Ha subrayado que, teniendo en cuenta que no se han establecido servicios mínimos, el paro ha provocado que se suspendan más de 7.000 pruebas prácticas en toda España, lo que supone que "prácticamente no ha habido circulación de vehículos en los centros de la DGT ni, por tanto, exámenes". La Dirección General de Tráfico (DGT) aún no ha ofrecido datos sobre el seguimiento de la jornada de huelga.