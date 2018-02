Marta Rovira y Marta Pascal declaran este lunes en el Supremo por el 'procés'

La dirigente de ERC Marta Rovira y la del PDeCat Marta Pascal comparecen como investigadas ante el juez del caso abierto en el Supremo por el 'procés' soberanista en Cataluña, Pablo Llarena.

Llarena inició el pasado día 14 una nueva fase de declaraciones con la citación de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, quien salió en libertad sin medidas cautelares después de asumir que la declaración unilateral de independencia (DUI) no era "cosmética", como habían dicho otros imputados.

Hoy será el turno de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta última está señalada en los informes de la Guardia Civil como pieza clave en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración unilateral de independencia.

En el último informe remitido al juez, la Guardia Civil señala que Rovira y Oriol Junqueras daban órdenes y despachaban con Josep María Jové, hombre de confianza del exvicepresidente de la Generalitat y considerado el "cerebro" de la logística del referéndum.

La Guardia Civil ya había situado a Rovira en el comité estratégico del "procés" -recogido en el documento Enfocat, la hoja de ruta del "procés"-, al igual que hizo con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la que fuera portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel.

Artur Mas está citado este martes junto a Neus Joveras (ex presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia) y Anna Gabriel el miércoles 21 después de que el juez accediera a retrasar su declaración, prevista inicialmente para el pasado día 14.

No obstante la comparecencia de Gabriel es un misterio habida cuenta de que se halla en Ginebra (Suiza) y que no será hasta el martes cuando la CUP informe de la estrategia a seguir de la exdiputada de cara a su presencia o no ante el Supremo.