Maroto, sobre las palabras de Barberá: "Son insuficientes y no me han gustado nada"

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha considerado "insuficientes" las explicaciones que ha dado este martes en rueda de prensa la exalcaldesa de Valencia Rita Barbera . "No me han gustado nada", ha señalado.

"Me parecen insuficientes y creo además que no han solucionado nada, no puedo ser más claro", ha añadido Maroto en declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede de Efe, donde ha asistido al acto de inauguración del museo de la agencia.

Las palabras de Barberá "no explican nada, no convencen nada y no ayudan nada", ha dicho además el dirigente popular en declaraciones a Efe.

La exalcaldesa de Valencia y senadora ha comparecido hoy en rueda de prensa para anunciar que ha aceptado el ofrecimiento del juez que instruye el caso de supuesto blanqueo de capitales en el PP valenciano de declarar ante él, aunque no ha decidido todavía ni cómo ni cuándo lo hará, dentro del plazo de veinte días que se le ha dado.

Barberá ha asegurado que "absolutamente nadie" en el PP le ha pedido que dé un paso atrás, y ha insistido en que no va a dimitir, porque no ha cometido ningún delito ni ningún hecho ilícito.

Ha lamentado además la "imputación global" que se ha hecho del grupo popular municipal por presunto blanqueo de capitales, y ha insistido que tanto su anterior equipo como ella tienen que entregar el acta "cuando lo mandan los estatutos" del partido, al abrirse juicio oral, requisito que "está más claro que el agua".

La senadora ha asegurado que hablado con el líder del PP, Mariano Rajoy, pero no va decir nada sobre "conversaciones privadas", que han sido "muy amables".