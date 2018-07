Mariano Rajoy: "Yo llamaré a Sánchez y si no quiere verme, no podré hacer nada más"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha rechazado este lunes las "polémicas" que cree pretende crear el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras su "fracaso" para ser investido presidente y ha asegurado que será él quien le llamará para concertar una reunión. "Si no quiere verme, no podré hacer nada más" .

"Yo no voy a entrar en esta historia de dimes, diretes, te llamo, quién viene, me reúno con uno en el Congreso, con el de al lado, le digo a Podemos que se abstenga...Yo no voy a entrar en eso. Yo llamaré al señor Sánchez y si, como hasta ahora, no quiere verme, evidentemente no podré hacer nada más", ha recalcado.

Rajoy ha contestado así, en declaraciones a los periodistas en Bruselas (donde participa en una reunión de la UE con Turquía), a Sánchez, quien había advertido de que, al contar con el apoyo de Ciudadanos, suma más diputados que el PP y, por tanto, debe ser él quien convoque una reunión con el líder de los populares para celebrarla no en Moncloa, sino en el Congreso.