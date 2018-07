Mariano Rajoy: "Le dije al Rey que no podía formar gobierno porque Sánchez no quería"

Mariano Rajoy, líder del PP, ha respondido durante la segunda sesión del debate de investidura a las palabras de ayer de Pedro Sánchez. Rajoy ha anunciado su voto en contra a la candidatura de Pedro Sánchez porque "no ha movido un dedo" para formar Gobierno y no ha intentado llegar a un acuerdo, negando incluso el diálogo con el presidente en funciones. Asimismo, ha señalado que Sánchez "casi consigue hacernos creer el que PP había perdido las elecciones y las había ganado un tal señor cambio liderado por él".

ANUNCIA QUE VOTARÁ 'NO' A SU CANDIDATURA

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acusado hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de presentar una "candidatura ficticia" para formar gobierno, cuando "en realidad no ha movido un dedo para formarlo".

Rajoy, en su intervención durante el debate de investidura del líder socialista Pedro Sánchez, ha anunciado su voto en contra al candidato del PSOE, a quien ha reprochado no haber intentado articular en serio una mayoría suficiente de gobierno, no haber sido "leal a los españoles", carece de los suficientes apoyos y con sus medidas se "volvería a la ruina".

Acuerdo de los 'Toros de Guisando'

Durante su intervención, Rajoy ha ridiculizado el acuerdo firmado por el PSOE y Ciudadanos para la investidura de Pedro Sánchez y ha ironizado diciendo que sólo es comparable al acuerdo de los Toros de Guisando. en su opinión, "ese gran pacto histórico que hasta los niños estudiarán en las escuelas" es un acuerdo presentado de forma tan teatral y altisonante, "sin el menor sentido del ridículo", que hacía pensar que se trataba de una página histórica.

En opinión de Rajoy, "ninguno de los dos sabe exactamente lo que ha firmado" y ha tildado el acuerdo de "curalotodo" Hacer una coalición a cuatro no es serio.

Incubar una mayoría

Asimismo, el presidente del Gobierno en funciones ha denunciado que Sánchez no ha acudido al Congreso a ratificar una mayoría, sino a incubarla, porque la situación está igual que hace un mes y "ahora mismo está improvisando", algo que no es bueno para España.

Engaño al Rey

A juicio de Rajoy, el líder socialista no "engaña a nadie" con su "vodevil" de debate de investidura, ni al Rey, ni al Congreso ni a los españoles. Así, ha ejemplificado que él le dijo 'no' al moncarca porque Sánchez se negaba a participar en un Gobierno y no le hizo falta un mes para darse cuenta, al igual que el socialista tampoco necesitaba este tiempo "para traernos lo que nos ha traído".

Herencia de la crisis

El político popular también ha recriminado ante Sánchez que él estaba "entre los que aplaudían la politica que nos arruinó y nunca la ha condenado ni criticado". "Siembra déficit y paro con la misma naturalidad con la que noviembre trae la gripe y la primavera las alergias", ha criticado.

Contrario a las reformas del PSOE

"La reforma consiste en la voladura del edificio y el progreso volver al desastre en el que nos dejaron ustedes", ha recriminado Rajoy a los socialistas, y "volver a la ruina no es lo que más le conviene a los españoles".