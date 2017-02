Mariano Rajoy desea suerte a Iglesias y no cree que su victoria perjudique al PP

TRAS EL CONGRESO DEL PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no cree que la victoria de Pablo Iglesias, al que ha deseado mucha suerte, en la asamblea ciudadana de Podemos, vaya a perjudicar al PP, y ha aseverado que lo único que puede perjudicar a su partido es él mismo "si no hace las cosas bien y no cumple con su obligación".